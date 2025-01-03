我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

巴爾多尼控告紐時求償2.5億 布蕾克反控性騷、抹黑

編譯尤寶琪／綜合報導
布蕾克萊芙莉對賈斯汀巴爾多尼提告。（路透資料照片）
布蕾克萊芙莉對賈斯汀巴爾多尼提告。（路透資料照片）

好萊塢女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)在2024年的最後一天，對共同主演電影「到我們為止」(It Ends with Us)的男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)和其他幾位與這部浪漫喜劇的關係人提告，指控自己遭到騷擾並因為她公開自己遭受的對待，而在片場遭到一系列針對她聲譽的協調攻擊行動。

而就在布蕾克訴訟案中的巴爾多尼和其他多名被告，對「紐約時報」(The New York Times)提告，指控紐時報導誹謗幾小時之後，另一起聯邦訴訟在紐約成立，稱紐時與布蕾克萊芙莉才是發起協調性抹黑活動的一方。

「到我們為止」這部電影意外大受歡迎，並在好萊塢引起轟動，從中發展出來的這些訴訟，則引發了關於女演員在片場和媒體中所遭受待遇的討論。

布蕾克在訴訟中稱，巴爾多尼、電影製作公司Wayfarer Studios和其他人，參與了「精心策畫、協調且資源充足的抹黑計畫，好打壓她和其他人的言論」。

布蕾克指控，她和丈夫萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)，在參與一場處理巴爾多尼和製作人傑米希思(Jamey Heath)「屢次性騷擾和其他令人不適的行為」的會議後，巴爾多尼和片商就發起了一項「多重的計畫」，以損害她的名譽。

該訴訟指出，對布蕾克的抹黑計畫提議包括了，在線上留言平台植入論點、策畫社群媒體活動和刊登批評布蕾克的報導等。

所謂的片場不當對待行為，包括了巴爾多尼對布蕾克和其他女星身體的評論；此外，訴訟中還提到，爾多尼和希思會「討論他們的性經驗以及性愛成癮的過往，並試圖強迫布蕾克透露她的親密生活」。

巴爾多尼律師弗里德曼(Bryan Freedman)並沒有立即回應布蕾克的訴訟；但他先前對相同的指控表示是「完全錯誤、令人憤慨且故意淫穢」。

在布蕾克提出訴訟的同一天，爾多尼和其他多名被告向洛杉磯高等法院(Los Angeles Superior Court)指控紐約時報毀謗，並要求賠償至少2.5億元。；紐約時報則是堅信自家的報導，並表示計畫對這起訴訟「大力辯護」。

紐約時報 好萊塢 性騷擾

上一則

才因演技差挨轟… 王鶴棣「打更人」領高片酬 網喊不相配

下一則

趙露思遭霸凌風暴 于正也有份？ 他嗆：髒水潑我這了？

延伸閱讀

FBI指紐奧良撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

FBI指紐奧良撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似
駕車攻擊事件頻傳 全美開年進入警戒

駕車攻擊事件頻傳 全美開年進入警戒
FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關

FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關
特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣