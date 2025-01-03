巴爾多尼控告紐時求償2.5億 布蕾克反控性騷、抹黑

布蕾克萊芙莉對賈斯汀巴爾多尼提告。（路透資料照片）

好萊塢 女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)在2024年的最後一天，對共同主演電影「到我們為止」(It Ends with Us)的男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)和其他幾位與這部浪漫喜劇的關係人提告，指控自己遭到騷擾並因為她公開自己遭受的對待，而在片場遭到一系列針對她聲譽的協調攻擊行動。

而就在布蕾克訴訟案中的巴爾多尼和其他多名被告，對「紐約時報 」(The New York Times)提告，指控紐時報導誹謗幾小時之後，另一起聯邦訴訟在紐約成立，稱紐時與布蕾克萊芙莉才是發起協調性抹黑活動的一方。

「到我們為止」這部電影意外大受歡迎，並在好萊塢引起轟動，從中發展出來的這些訴訟，則引發了關於女演員在片場和媒體中所遭受待遇的討論。

布蕾克在訴訟中稱，巴爾多尼、電影製作公司Wayfarer Studios和其他人，參與了「精心策畫、協調且資源充足的抹黑計畫，好打壓她和其他人的言論」。

布蕾克指控，她和丈夫萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)，在參與一場處理巴爾多尼和製作人傑米希思(Jamey Heath)「屢次性騷擾 和其他令人不適的行為」的會議後，巴爾多尼和片商就發起了一項「多重的計畫」，以損害她的名譽。

該訴訟指出，對布蕾克的抹黑計畫提議包括了，在線上留言平台植入論點、策畫社群媒體活動和刊登批評布蕾克的報導等。

所謂的片場不當對待行為，包括了巴爾多尼對布蕾克和其他女星身體的評論；此外，訴訟中還提到，爾多尼和希思會「討論他們的性經驗以及性愛成癮的過往，並試圖強迫布蕾克透露她的親密生活」。

巴爾多尼律師弗里德曼(Bryan Freedman)並沒有立即回應布蕾克的訴訟；但他先前對相同的指控表示是「完全錯誤、令人憤慨且故意淫穢」。

在布蕾克提出訴訟的同一天，爾多尼和其他多名被告向洛杉磯高等法院(Los Angeles Superior Court)指控紐約時報毀謗，並要求賠償至少2.5億元。；紐約時報則是堅信自家的報導，並表示計畫對這起訴訟「大力辯護」。