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「魔法壞女巫」超越「媽媽咪呀！」 刷新票房紀錄

編譯陳韻涵／綜合報導
音樂劇改編電影「魔法壞女巫」在上映滿月後，打破「媽媽咪呀！」維持16年的紀錄。（取材自IMDb）
音樂劇改編電影「魔法壞女巫」在上映滿月後，打破「媽媽咪呀！」維持16年的紀錄。（取材自IMDb）

2024年度奇幻壓軸鉅片「魔法壞女巫」(Wicked)締造百老匯(Broadway)音樂劇改編電影最高票房紀錄。

「魔法壞女巫」2024年11月23日在北美上映，不僅刷新全球票房紀錄，更在上映滿月後，打破「媽媽咪呀！」(Mama Mia!)維持16年的紀錄，成為全球最賣座百老匯音樂劇改編電影。

電影票房統計網站「票房魔酒」(Box Office Mojo)數據顯示，2008年歌舞喜劇電影「媽媽咪呀！」寫下6億1100萬（美元，下同）的房紀錄，而「魔法壞女巫」如今已累積6億3500萬元佳績。

「魔法壞女巫」的成功，對於許多舞台音樂劇改編的電影類型而言，堪稱一大勝利，其中許多作品近年深陷財務困境。

2021年，「魔法壞女巫」導演朱浩偉(Jon M. Chu)根據美國作曲家林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的舞台劇改編2021年電影「狂舞紐約」(In the Heightst)，上映期間遇上新冠肺炎疫情影響，票房慘兮兮。

著名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「西城故事」(West Side Story)，以及「貓」(Cats)、「致埃文‧漢森」(Dear Evan Hansen)也未盡成功，招致人們懷疑音樂劇改編電影的商業可行性。

不過，「魔法壞女巫」扭轉局勢，躋身2024年最賣座電影之列；截至12月31日，「魔法壞女巫」是2024年票房收入第六高的電影，也是前六部作品中，唯一的非續集電影。

2024年票房收入最高的前五部的電影，分別是「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)、「海洋奇緣2」(Moana2)、「神偷奶爸 4」(Despicable Me 4)、「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)，以及「腦筋急轉彎2」(Inside Out2)。

如果單純就音樂劇改編電影作品而論，「魔法壞女巫」的票房超越的音樂劇改編作品包括「悲慘世界」(Les Misérables，4億4280萬元)、「火爆浪子」(Grease，3億9600萬元)，以及「芝加哥」(Chicago，3億680萬元)。

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