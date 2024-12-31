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蓋兒加朵曝懷孕時罹罕病 急剖腹產女開腦保命

娛樂新聞組／綜合報導
蓋兒加朵驚爆懷孕時罹患罕病。（取材自Instagram）
蓋兒加朵驚爆懷孕時罹患罕病。（取材自Instagram）

38歲「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）3月宣布平安產下第四胎，加上之前生的三個女兒，歡喜湊滿四千金。沒想到她現在才透露，在懷第四胎時，到了孕期第八個月時，她常常突然感到頭會劇痛，檢查後才發現腦部長了「巨大血栓」，急動手術保命。

蓋兒加朵發文表示，懷孕八個月左右時，因劇烈頭痛臥床多日無法下床，經過醫生診斷，才知道是腦部靜脈竇血栓，是30歲以上的孕婦中，每10萬人會有3人罹患的罕病。蓋兒加朵說：「那一瞬間，我深刻感受到生命的脆弱，明白事情可以在一瞬間完全改變」，她為了保命，立刻剖腹提早生下女兒然後馬上動腦部手術。

蓋兒加朵說，這瞬間使她感受到生命的無常與脆弱，「在那充滿不確定和恐懼的時刻，我的女兒出生了，我告訴老公，女兒會是這條隧道盡頭等待我的那道光」。她把女兒取名「 Ori（奧莉）」，也就是希伯來文中「我的光芒」的意思。

蓋兒加朵生下第四胎時留影。（取材自Instagram）
蓋兒加朵生下第四胎時留影。（取材自Instagram）

蓋兒加朵2008年與老公亞隆凡薩諾（Jaron Varsano）結婚，分別在2011、2017、以及2021年生了三個女兒，2024年3月第四胎女兒報到。她經常分享她的家庭生活，曾在受訪時表示雖然懷孕過程不容易，但她很喜歡生小孩，「可能的話，我想每個星期都生產一次」。

這次生產經歷生死關頭，蓋兒加朵也在文中呼籲，這種疾病儘管罕見但還是有發生的機率，若身體有疼痛或任何變化都可能是警訊，應盡早治療，「如果因為這個故事，有人對自己的健康採取行動，那非常值得分享」。

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