觀影說劇／妮可基嫚外遇激戰小鮮肉 陷情欲高潮

妮可基嫚在(左)在「乖女孩」外遇小鮮肉。(圖／車庫娛樂提供)

由奧斯卡 影后妮可基嫚（Nicole Kidman）主演，於威尼斯影展獲得七分鐘熱烈掌聲，並勇奪最佳女演員后冠的全新A24情色驚悚片「乖女孩」（Babygirl）日前上映。本片由「天黑請斃命」（Bodies Bodies Bodies）荷蘭導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）自編自導，講述一段女強人與實習生之間關於支配與臣服的情慾探索之旅。「乖女孩」在今年獎季勢如破竹，獲得威尼斯影展金獅獎、哥譚獎最佳影片等多項提名，近期更一舉入圍金球獎 戲劇類最佳女主角，奪冠呼聲極高，同時也是2025衝奧大熱門。

「乖女孩」故事描述一名位高權重的執行長與年輕實習生火熱外遇，將她的事業與家庭置於危險之中。妮可基嫚所飾演的執行長羅蜜（Romy）看似生活美滿、事業順遂，卻無法滿足於老公所帶來的溫柔性愛，而受到公司新來的年輕實習生山謬（Samuel）強烈吸引，進而展開了不可告人的禁忌關係。在兩人的相處中不只有愛意慾望的流動，同時也包含權力的互換和交鋒。妮可基嫚在飯店房間表現如同守規矩的狗的情節再度突破自己的生涯尺度，她坦承自己從沒想過會在人生這個階段探索女性情慾：「很多時候，女性在職涯的某個時期會因為性別而被拋棄，所以用這種方式被看見真的很美。」

妮可基嫚說，「從我讀到劇本的那刻起，我就想『這是我從未見過的聲音、從未去過的地方，我認為觀眾也沒有到過。』我的角色已經獲得了她這個階段所能擁有的所有力量，但她仍不確定自己是誰，她想要什麼、渴望什麼，儘管她似乎擁有一切」，她認為這部電影是一種釋放。

哈琳娜瑞金也大讚妮可基嫚的敬業態度：「妮可從來沒想過要修改劇本，她真的臣服於這個企畫。」

「乖女孩」中有許多令人臉紅心跳的場景，因此與妮可基嫚上演對手戲的男主角尤其關鍵，本片飾演山謬的英國新生代演技男星哈里斯迪金森（Harris Dickinson），以「黑魔女2」（Maleficent: Mistress of Evil）、「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）的演出為人所知，2022年主演的「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）更奪下了坎城影展金棕櫚，獲頒英國影藝學院電影獎明日之星，並曾執導過數支短片，身高188的他外型和才華同樣出眾，可謂目前影壇最炙手可熱的新星之一。

當哈琳娜瑞金提出這個人選，妮可基曼立刻就被收服：「我一看到他走台步的樣子，就知道他是完美人選，可以說他就是以山謬的形象出現。」兩人的互動相當親密，當被問及如何演出不同感覺的高潮場景時，妮可基嫚摀住臉說：「我還是臉紅！那太瘋狂了。但我認為這是一件好事。我對探索這些事情很感興趣，就像拉開神聖的帷幕。」

哈里斯迪金森也表示：「性愛的部分沒什麼問題，我們有很厲害的親密協調員協助拍攝。而哈琳娜掌握全局，了解每段場景的情緒及感受，所以我覺得實際拍攝的時候很輕鬆。」並表示自己相當景仰妮可基嫚，常常看她表演到入神。

「乖女孩」預告結尾山謬在羅蜜完成他的指令後，稱讚她為「乖女孩」，讓眾多粉絲的內心瞬間沸騰，當被問到是否不希望粉絲要求找他說出這句心動台詞時，哈里斯迪金森表示：「實際上，我不介意叫人家『Babygirl』。」讓一旁的導演和妮可基嫚感到相當驚訝。