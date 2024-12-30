羅伯派汀森版「蝙蝠俠」續集 再推遲1年 相約2027年見

羅伯派汀森版本的「蝙蝠俠」電影續集將延後至2027年10月上映。 （取材自IMDb）

羅伯派汀森(Robert Pattinson)版本的「蝙蝠俠」(The Batman)電影續集宣布再度延後上映日期，DC工作室執行長詹姆斯岡恩(James Gunn)證實這一消息，麥特李維斯(Matt Reeves)執導、編劇的「蝙蝠俠2」將從原定的2026年10月2日延後至2027年10月1日上映。

根據詹姆斯岡恩在社群媒體 Threads的貼文，延後上映日是因為麥特李維斯追求完美的劇本，「唯一的推遲原因是沒有完整的劇本，麥特致力於創作他能做到最好的電影，沒有人能準確地猜到寫劇本需要花費的確切時間，一旦劇本完成，大約需要兩年的前期製作、拍攝、後製時間。」。

自2022年宣布以來，這部備受期待的「蝙蝠俠」續集已經多次延後上映日期。

保羅迪諾(Paul Dano)飾演的謎語人(Riddler)在首集「蝙蝠俠」已經被關在阿卡漢精神病院(Arkham Prison)，但高譚市(Gotham)尚未從謎語人帶來的損害中復原。

麥特李維斯在「Digital Spy」12月25日的採訪中透露：「由於電影結尾揭露的事情，有許多的動盪與喧囂。隨著我們進入下一部電影，會有更多的灰暗時刻。高譚市會有更多的不合和分歧，更像是我們現在的世界，由於人人待在自己的陣營，不與彼此溝通，導致很多騷亂。」

根據The Hollywood Reporter的報導，墨西哥 導演伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)和湯姆克魯斯 (Tom Cruise)合作的電影項目將填補華納兄弟(Warner Bros)2026年10月2日的檔期。

不過羅伯派汀森的影迷也別失望，他與南韓導演奉俊昊(Bong Joon Ho)合作的「米奇17號」(Mickey 17)定於3月7日上映。