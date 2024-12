「最美茱麗葉」奧莉薇荷西癌逝 15歲被騙拍裸戲

奧莉薇荷西(左)當年演出茱麗葉時還未成年。(取材自Instagram)

英國女星奧莉薇荷西(Olivia Hussey)傳出過世消息,享壽73歲。家人在她的IG上發出訃聞,悲痛宣布奧莉薇於12月27日在家中安詳辭世。

奧莉薇荷西15歲時演出「羅密歐與茱麗葉 」改編的「殉情記」(Romeo and Juliet),讓她初嘗走紅滋味,隨後接演「Black Christmas」和「尼羅河上謀殺案」(Death on the Nile),成為家喻戶曉的女明星,大家也因此封她為「最美茱麗葉」。

她演出「殉情記」時正值15、16歲,貼近莎士比亞原著設定,但片中大膽的全裸演出,在當時引發不小爭議。不過電影一炮而紅,奧莉薇也獲得金球獎提名最佳新人。

但2022年奧莉薇和「殉情記」男主角聯手向片商提告,指控導演當年誘騙他們拍攝全裸畫面。他們聲稱原本導遊表示可以穿著肉色的衣服上場,但正式開拍卻要求他們一絲不掛,兩名青少年不敢不從,只好硬著頭皮拍完裸戲。

但晚年的奧莉薇因為乳癌病魔纏身,雖然抗癌多年,但最終沒有戰勝癌細胞。她在丈夫、孩子和孫子的陪伴下走完人生最後一哩路,留給世人無限懷念。