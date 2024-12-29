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「最美茱麗葉」奧莉薇荷西癌逝 15歲被騙拍裸戲

記者李姿瑩／綜合報導
奧莉薇荷西（左）當年演出茱麗葉時還未成年。（取材自Instagram）
奧莉薇荷西（左）當年演出茱麗葉時還未成年。（取材自Instagram）

英國女星奧莉薇荷西（Olivia Hussey）傳出過世消息，享壽73歲。家人在她的IG上發出訃聞，悲痛宣布奧莉薇於12月27日在家中安詳辭世。

奧莉薇荷西15歲時演出「羅密歐與茱麗葉 」改編的「殉情記」（Romeo and Juliet），讓她初嘗走紅滋味，隨後接演「Black Christmas」和「尼羅河上謀殺案」（Death on the Nile），成為家喻戶曉的女明星，大家也因此封她為「最美茱麗葉」。

她演出「殉情記」時正值15、16歲，貼近莎士比亞原著設定，但片中大膽的全裸演出，在當時引發不小爭議。不過電影一炮而紅，奧莉薇也獲得金球獎提名最佳新人。

但2022年奧莉薇和「殉情記」男主角聯手向片商提告，指控導演當年誘騙他們拍攝全裸畫面。他們聲稱原本導遊表示可以穿著肉色的衣服上場，但正式開拍卻要求他們一絲不掛，兩名青少年不敢不從，只好硬著頭皮拍完裸戲。

但晚年的奧莉薇因為乳癌病魔纏身，雖然抗癌多年，但最終沒有戰勝癌細胞。她在丈夫、孩子和孫子的陪伴下走完人生最後一哩路，留給世人無限懷念。

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