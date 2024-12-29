34年之謎解開了 「小鬼當家」麥卡利斯特家到底多有錢？

麥考利克金主演的「小鬼當家」在當年風靡一時。（取材自IMDb）

經典聖誕電影「小鬼當家」（Home Alone）描述一家人在聖誕節假期期間意外將8歲小孩凱文（麥考利克金，Macaulay Culkin飾演）獨留家中的故事，不過，自1990年上映以來，觀眾開始關注另一個問題：片中的麥卡利斯特（McCallister）家到底有多富有？

這一家人在旅行前一晚訂了10個披薩，住在一棟可供15人留宿（包括家族成員）的大宅，還能全家飛往巴黎過聖誕節。

休士頓財務規畫公司Measure Twice Financial的老闆加略特（Cody Garrett）如此描述對麥卡利斯特家的第一印象：「他們生活富裕，經濟狀況良好。」

但加略特表示，麥卡利斯特家可能不如表面上有錢。

為了更了解這一家的財務狀況，他深入分析「小鬼當家」、「小鬼當家2」（1992年上映），並主持一場約25名理財規劃顧問參與的線上研討會，討論這系列電影的財務問題。

兩集電影的拍攝時間遠早於社群媒體盛行的年代，不像現今許多人可以在網路上炫富，儘管如此，麥卡利斯特家在電影中展示的生活方式不一定能反映他們的財務狀況。

加略特說：「許多事顯示他們花了很多錢，或者至少對公眾展示奢華的生活方式。但在自己家裡，他們實際上可能有點擔心錢。」 「小鬼當家」中的麥卡利斯特家族的經濟狀況引人好奇。（取材自IMDb）

30多年前「小鬼當家」中看起來奢華的生活如今顯得更加奢侈，很大一部分是因為通貨膨脹的影響。

電影中的豪宅位於伊利諾州溫內特卡（Winnetka），有五間臥房，六間衛浴，春季時的求售價格為525萬元，根據Zillow發言人克里莫（Matt Kreamer）的消息，現在該棟房已簽約（under contract），最終售價需等到交易完成後才能確定。

如果現在以525萬元買下該棟房，頭期款20%，不動產抵押貸款利率為7%，則每個月需花費約3萬4000元，包括本金、利息和房地產稅。

克里莫指出，依照住房花費不超過收入三分之一的可負擔標準，要輕鬆地負擔該棟房，每個月收入需要10萬元。

克里莫估計，1990年第一集上映時，該棟房的價值可能略低於100萬元，這在當時仍屬於高價，但這棟房不見得代表麥卡利斯特家的高淨值。