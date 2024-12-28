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天后辣爆NFL 聖誕大戰勁歌熱舞秒變「碧昂絲盃」

編譯陳韻涵／綜合報導
用這張 2024-25賽季NFL聖誕大戰，中場流行天后碧昂絲登場開唱。(美聯社)
用這張 2024-25賽季NFL聖誕大戰，中場流行天后碧昂絲登場開唱。(美聯社)

影劇串流平台Netflix(網飛)在聖誕節直播職業美式足球聯盟(NFL)球賽，中場表演比照超級盃(Super Bowl)規格，邀請天后碧昂絲(Beyoncé)等大咖藝人獻唱。首場休士頓德州人(Houston Texans)迎戰巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens)，請來同樣德州出身的碧昂絲勁歌熱舞，炒熱現場氣氛，媒體形容宛如「碧昂絲盃」(Beyoncé Bowl)。據傳短短13分鐘的表演便賺進2000萬美元的豐厚報酬。

有線電視新聞網(CNN)報導，碧昂絲現唱2024年熱門專輯「牛仔卡特」(Cowboy Carter)中的歌曲，一口氣演唱八首歌組曲搭配精湛舞技。

全體舞者穿著白色牛仔風服飾，碧昂絲騎乘白馬出場，演唱「16 Carriage」，並與其他非裔鄉村歌手合唱披頭四(The Beatles)的經典熱門歌曲「Blackbiird」。

慢歌唱完唱快歌，皮卡開進現場；巨星馬龍(Post Malone)擔任嘉賓，與碧昂絲合唱「Levii's Jeans」。

此外，碧昂絲在德州南方大學(Texas Southern University)軍樂隊的200名成員、德州啦啦隊的陪同下，演唱「Ya Ya」；她的女兒布魯艾薇卡特(Blue Ivy Carter)在「Texas Hold 'Em」的樂聲中加入表演行列，只見母女倆盡情舞動，為這場牛仔派對畫下完美句點。

因應碧昂絲的牛仔主題，主辦單位另外邀請牛仔競技文化中的重要人物，包括騎牛傳奇小迪特曼(Myrtis Dightman, Jr.)，以及阿肯色州首位非裔牛仔競技女王賈達亞‧克許(Ja'Dayia Kursh)等。

碧昂絲並非第一次出席NFL表演，曾數度獲得葛萊美獎的她2013年在紐奧良超級盃表演中擔綱主要表演藝人，並於2016年超級盃攜手酷玩樂團(Coldplay)和火星人布魯諾(Bruno Mar)一同演出。

此外，碧昂絲利用2024年超級盃活動廣告宣傳「牛仔卡特」專輯，此次則是她首度在NFL賽事中場表演該專輯收錄得新歌。

碧昂絲騎乘白馬出場，演唱「16 Carriage」。(取材自X平台)
碧昂絲騎乘白馬出場，演唱「16 Carriage」。(取材自X平台)
網路用 2024-25賽季NFL聖誕大戰，中場流行天后碧昂絲登場開唱。(美聯社...
網路用 2024-25賽季NFL聖誕大戰，中場流行天后碧昂絲登場開唱。(美聯社)

碧昂絲 超級盃 德州

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