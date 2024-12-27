「玩命再劫」童星車禍身亡 哈德森米克得年16歲

童星哈德森米克驚傳車禍身亡。（取材自Instagram）

曾出演「玩命再劫」（Baby Driver）、新版「馬蓋先」（MacGyver）及多部配音作品的童星哈德森米克（Hudson Meek）21日因車禍身亡，得年16歲。

根據阿拉巴馬州新聞網站Al.com報導，傑佛遜郡（Jefferson County）驗屍官耶茨（Bill Yates）說明哈德森米克的死因為「從一輛行駛中的車上摔落路面」所受的鈍力創傷，意外發生於當地時間19日晚間10時45分，哈德森米克送醫後於21日晚間7時59分被宣告死亡。

21日在他的Instagram帳號發布的聲明表示：「我們心碎地宣布，哈德森米克今晚回到了耶穌身邊，他在這個世界的16年太短暫，但他完成許多事，深深地影響他遇到的每個人。」聲明表示生命禮讚儀式（celebration of life）將於28日舉行。

哈德森米克最受關注的角色包括2017年艾德格萊特（Edgar Wright）執導的動作片「玩命再劫」，他在片中飾演年輕時的主角。

根據IMDb，哈德森米克的演藝生涯始於2014年Lifetime TV電影「The Santa Con」，由梅莉莎喬杭特（Melissa Joan Hart）主演，他的弟弟塔克（Tucker Meek）也一同參與演出。

其他作品包括CBS動作影集「馬蓋先」重拍版、The CW影集「Legacies」、國家地理頻道（National Geographic）「世紀天才」（Genius: MLK/X）、NBC影集「Found」，他還為Youtube動畫影集「Badanamu Cadets」、「Badanamu Stories」的角色配音。

哈德森米克的訃聞提到他還有即將發布的作品，「哈德森也是一名有才華的演員，他參與多部重要的電影、電視劇，其中有一些將於2025年發行。他絕對熱愛在片場的時間，以及有機會了解每位演員和工作人員的名字與故事。」