吹牛老爹性侵案延燒 「男僕」提告 爆性愛趴內幕

已遭起訴的饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯，又將面臨新提出的性侵訴訟。(美聯社)

面臨多項指控的饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs，以下稱Diddy)正在等待2025年5月的聯邦性犯罪審判，日前他再度挨告，這次提起訴訟的是一名男性前員工，指控Diddy的性暴力(sexual battery)行為。

根據TMZ和Variety報導，最新提告的是前員工派恩斯(Phillip Pines)。

根據媒體取得的訴訟內容，派恩斯稱在他2019年至2021年受雇於Diddy期間，被Diddy當作「私人男僕」。

派恩斯指控，他的職責包括準備性愛派對的房間，Diddy將這些性愛派對稱為「狂野國王夜」(Wild King Nights)，派恩斯得安排「紅色燈光、冰桶、酒、大麻 捲菸、男性助性藥物、嬰兒油、情趣用品、毒品 等」。

派恩斯的訴訟指出，他在這些派對結束後必須清理飯店房間，還要確保沒有人會將派對的事情說出去，包括給飯店員工小費，要求保密。

訴訟指控，Diddy「像跟狗玩丟接遊戲一樣」來測試派恩斯的忠誠度，另外指控Diddy強迫他跟一名女客人發生性關係，派恩斯表示他短暫順從後便停止，之後離開房間。

Diddy的代表提供給今日美國(USA TODAY)的聲明回應：「無論有多少訴訟被提出，都不會改變Diddy從未性侵或性販賣任何人的事實，無論是男性、女性，成年人或未成年人都是如此。我們生活在一個任何人都能因為任何原因提出訴訟的世界，幸運的是，存在尋找真相的公平、公正司法程序，Diddy有信心他將在法庭上占優勢。」

Diddy目前被監禁在紐約布鲁克林的監獄 等待審判；他被指控性販賣、敲詐勒索、運送人員從事性交易，Diddy對指控不認罪，去年增加的民事訴訟指控他在1990年代至2022年期間的強暴、非法買賣、性虐待等罪行，但Diddy堅稱所有的性行為皆為雙方同意。