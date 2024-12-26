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私密登大銀幕被當「科學怪人」 川普氣炸 導演：可面聊

記者陳穎／綜合報導
男主角賽巴斯汀史坦在「狂人法則」飾演川普。（圖／采昌提供）
男主角賽巴斯汀史坦在「狂人法則」飾演川普。（圖／采昌提供）

伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）推出最新強片「狂人法則」（The Apprentice）以美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年商場崛起之路作為故事主軸，聚焦他與爭議律師羅依科恩（Roy Cohn）的師徒關係。據悉，導演對於「怪物的構成」這項主題十分著迷，認為本片不僅是一部關於川普的電影，更是一部呈現美國政治體系的作品，他甚至直接將川普比喻為「科學怪人」，描繪他在羅依科恩的指導下，如何像是怪物一般地成長。

對於自己不是美國人卻拍攝這部電影，他不畏質疑，反而認為可以更簡單、擺脫束縛地看待作品，並期許自己能向李安導演的「冰風暴」（The Ice Storm）看齊，製作出一部只有外國人才能拍出來的美國電影。尤其本片在坎城影展世界首映上獲得極佳口碑，獲得全場八分鐘熱烈掌聲。即使在那之後的正式上映過程，屢屢遭受川普團隊的抨擊與打壓，讓他坦言非常瘋狂，甚至喊話：「隨時可以和川普見面聊聊！」

「狂人法則」在坎城影展大獲好評，沒想到卻在上映過程中屢受川普團隊的抨擊與打壓，讓本片一度找不到美國片商願意發行，也讓導演阿里阿巴斯感嘆：「製作並上映這部電影，是我至今做過最具挑戰性的事情。」面對宛如被埋葬的發行困境，他坦言非常瘋狂，並進一步說道：「電影敘述的是隨處可以自由取得的資訊，並且經過再三查核，所以我最大的問題是『到底哪裡有問題？』」他甚至向川普團隊喊話：「我認為川普不一定會喜歡這部電影，但我覺得他會感到驚訝。如果川普團隊有興趣的話，我可以去任何他想見面的地方，並在放映後聊一聊！」只可惜他的期盼，最終並沒有獲得川普團隊回應，以至於無法成功見面對談。

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川普 坎城影展 伊朗

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