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披頭四另類合體 保羅麥卡尼開唱 找林哥史達同台

編譯俞仲慈／綜合報導
82歲英國歌手保羅麥卡尼舉行今年最後一場演唱會。(美聯社)
82歲英國歌手保羅麥卡尼舉行今年最後一場演唱會。(美聯社)

英國歌手保羅麥卡尼（Paul McCartney）今年最後一場演唱會，邀請披頭四（Beatles）僅存的另一名成員林哥史達（Ringo Starr）同台獻唱，讓台下歌迷樂翻天。

據今日美國報（USA Today）報導，日前麥卡尼在倫敦「北格林尼治體育館」（O2 Arena）舉辦今年最後一場Got Back巡迴演唱會，為歌迷帶來聖誕驚喜。

除史達以外，麥卡尼還邀請了「滾石樂團」（Rolling Stones）吉他手羅尼伍德（Ronnie Wood）一起演出，表演前麥卡尼還問史達：「我們應該搖滾嗎？」隨即宣布：「戴上你們的傢伙！」

三位平均年齡81歲的資深樂手在台上演奏「Helter Skelter」和「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」兩首經典，老而彌堅的表演贏得滿堂喝采。 

英國歌手保羅麥卡尼(左)邀請披頭四僅存的另一名成員林哥史達(右)同台獻唱。(截自...
英國歌手保羅麥卡尼(左)邀請披頭四僅存的另一名成員林哥史達(右)同台獻唱。(截自YouTube)

表演結束後，史達向觀眾表示：「我度過一個美好夜晚，我愛你們所有人。」然後舉起和平手勢準備走下台時，麥卡尼也依依不捨表示：「再見林哥，我會很快再見到你。」

82歲的麥卡尼與84歲的史達是披頭四唯二在世成員，今年5月史達接受今日美國訪問時，透露自己與麥卡尼情誼多年不變：「如果他來洛杉磯，我們肯定會碰面，當我前往英國時，也會混在一塊，3月間我們還一起去巴黎採購史黛拉（Stella McCartney，麥可尼之女）設計的衣服。」

即使1970年披頭四解散，四人依然合作無間，史達指出：「哈里森（George Harrison）製作個人首張專輯時，我擔任鼓手；藍儂（John Lennon）成立塑膠小野樂隊（Plastic Ono Band），我也擔任鼓手；雖然保羅喜歡自己打鼓，但我有時也會出現在他的專輯。」並直言麥卡尼「比我們所有人更加熱愛工作」。 

由Disney+頻道拍攝的披頭四紀錄片Beatles '64已於今年感恩節上映，片中收錄1964年電視片段以及麥卡尼與史達最新訪談內容。

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