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「到我們為止」撕破臉 布蕾克萊芙莉告男主角性騷

編譯徐薏茹／綜合報導
布蕾克萊芙莉(右)控訴賈斯汀巴爾多尼(左)性騷擾。(取材自IMDb)
布蕾克萊芙莉(右)控訴賈斯汀巴爾多尼(左)性騷擾。(取材自IMDb)

好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）對共同主演電影「到我們為止」（It Ends with Us）的男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）提告，指控對方性騷擾

幾個月以來不斷傳出兩人在片場鬧不合，布蕾克萊芙莉也陷入負面爭議，形象大傷，現在她大力反擊，在性騷擾指控中表示巴爾多尼對她造成「嚴重的情緒困擾」。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS News）取得的法律文件內容，巴爾多尼、「到我們為止」電影公司，以及巴爾多尼的公關人員被列為被告，訴訟20日提交給加州民權廳（California Civil Rights Department）。

訴訟指出，萊芙莉與丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）參與一場會議，處理巴爾多尼和該電影一名製作人的「屢次性騷擾和其他令人不適的行為」，在這之後，巴爾多尼和電影公司開始「多重的計畫」，以損害她的名譽。

萊芙莉給予紐約時報（New York Times）的聲明表示，希望她的法律行動「幫助揭露這些惡意的報復行為，這類行為傷害了說出不當行為的人」，並且「保護其他可能被針對的人」。

根據紐約時報報導，訴訟內容包括據稱是巴爾多尼公關人員傳給電影公司公關人員的簡訊，訊息表示巴爾多尼「希望感覺到萊芙莉可以被埋葬」，其他簡訊內容稱「我們不能寫說我們要毀掉她(萊芙莉)」。

訴訟也指出，巴爾多尼突然改變電影的行銷計畫，並且「利用家暴倖存者內容來保護他的公共形象」。

代表巴爾多尼、片商Wayfarer Studios和該公司人員的律師告訴美聯社：「這些指控完全是虛假、可恥且故意的，意圖公開傷害並重塑媒體的陳述。」

律師反駁萊芙莉的指控，表示「因為萊芙莉女士在拍片期間的多個要求和威脅」，電影公司「主動」聘請一名危機管理經理；律師稱，萊芙莉威脅若沒有達到她的要求，就不出現在片場，也不會宣傳電影。但聲明中未特別說明萊芙莉提出哪些要求。

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