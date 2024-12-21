布蕾克萊弗利告「到我們為止」導演性騷 曾開會要求「別讓我看裸照」

「到我們為止」劇照。（取材自IMDb）

好萊塢 「花邊教主」布蕾克萊弗利(Blake Lively)21日狀告和她合作「到我們為止」(It Ends with Us)的導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾 。巴爾多尼則反擊她的指控虛假，全是為了挽救自己的名聲。

「到我們為止」上映時，就傳出布蕾克萊弗利與巴爾多尼從拍攝開始多次出現分歧，宣傳期兩人也各走各的，對彼此冷處理，引發不少關注。

TMZ報導，訴狀中透露，兩人在該片拍攝時就出現了摩擦。當時曾開過一次全體大會，布蕾克萊弗利就巴爾多尼的行為提出了多項要求，其中包括：「不能再給萊弗利看女人裸體的照片或影片」、「不能再提據稱的巴爾多尼此前對色情作品的迷戀」、「不能再當著萊弗利和別的人的面討論性方面的戰果」、「不能再提起演員和劇組人員的生殖器」、「不能再詢問萊弗利的體重」、「不能再提起萊弗利死去的父親」，以及「不能在萊弗利簽約時批准的劇本範圍之外再增加床戲」、「讓萊弗利演口交戲分或者在鏡頭前高潮」。

訴狀寫道，當時會議上布蕾克萊弗利的這些要求獲得片方索尼 影業的首肯。但是這部電影最終失敗了，部分原因是在宣傳方面意見不合：布蕾克萊弗利希望就她的角色的堅韌，宣傳基調更加積極向上，巴爾多尼則希望宣傳聚焦在家庭暴力上。

訴狀稱：此後，巴爾多尼和公司參加了一項「社交媒體操控」運動，來毀掉布蕾克萊弗利的名聲。

巴爾多尼的律師則稱，這起官司是設計好要修復布蕾克萊弗利的負面形象，表示這些指控「是虛假的，讓人難以忍受，刻意寫得淫穢色情。」律師還表示，布蕾克萊弗利在片場很糟糕，「威脅說不來拍戲、不宣傳電影，最終導致影片上映後失敗」。

TMZ報導還指出布蕾克萊弗利與巴爾多尼這幾個月以來的紛爭中的一些細節，包括巴爾多尼被指控曾向自己的訓練師詢問萊弗利的體重，布蕾克萊弗利覺得這是羞辱，巴爾多尼則稱會這麼問是因為他的背不好，試圖進行保護。