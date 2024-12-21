我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

帥臉慈悲心 「新超人」不再是冰冷外星人

記者陳穎／綜合報導
新版「超人」加上更多人性化，可以看到他也有脆弱的一面。（取材自Instagram）
新版「超人」加上更多人性化，可以看到他也有脆弱的一面。（取材自Instagram）

DC工作室執行長詹姆斯岡恩（james gunn）編導的全新「超人」，他在連線記者會上分享全新的超人會更有人性及慈悲，他還是很強卻也有悲傷，不僅是他對抗惡勢力，也有他自己內心的掙扎。

全新「超人」預告曝光，曾演出電影「龍捲風暴」的31歲男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）是新一代超人。岡恩表示，大衛從數百位演員中脫穎而出，非常開心能一起合作，他是個男子漢、個性低調，演出也非常專業。既有俊朗的外表，又毫無傲慢或自大，甚至他取捨剪掉的一些片段，也都是大衛極佳的演出。

岡恩也分享，確定大衛演出超人後，他只對大衛下達兩個指令，一個就是鍛鍊肩膀，還有就是要帶著脆弱的心工作，大衛接到工作後的6個月，努力增強體格，同時也要讓原本的男子漢的性格更加柔軟。

岡恩強調，這次主軸是在講述「超人」克拉克肯特的人性，「他是擁有超凡力量的外星人，但內在充滿人性，他每天醒來跟我們一樣在做出最好的選擇，當然也會有失敗，展現的是一個擁有情緒複雜的角色，絕非冷冰冰的外星人」。

岡恩先前的作品，包括「自殺突擊隊：集結」、「和平使者」，以及即將推出的動畫影集「生物突擊隊」，都是充滿暴力及黑暗面的作品，他掛保證「超人」跳脫這些風格，但電影仍還是有部分黑暗面，可是能讓觀影人充滿希望的感覺還有獲得快樂，這才是最重要的。

DC工作室執行長詹姆斯岡恩分享拍攝「超人」趣事。（取材自Instagram）
DC工作室執行長詹姆斯岡恩分享拍攝「超人」趣事。（取材自Instagram）

龍捲風

上一則

BTS柾國休假直播 創2千萬人次觀看紀錄 喊話私生別找上門

下一則

徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭

延伸閱讀

新版「超人」來了 DC執行長親揭最大挑戰：人性和脆弱

新版「超人」來了 DC執行長親揭最大挑戰：人性和脆弱
川普新任命「AI與加密沙皇」欽點馬斯克戰友出線

川普新任命「AI與加密沙皇」欽點馬斯克戰友出線
川普新任命「AI與加密沙皇」 馬斯克好友薩克斯出線

川普新任命「AI與加密沙皇」 馬斯克好友薩克斯出線
冰可可的故事

冰可可的故事

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了