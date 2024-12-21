帥臉慈悲心 「新超人」不再是冰冷外星人

新版「超人」加上更多人性化，可以看到他也有脆弱的一面。（取材自Instagram）

DC工作室執行長詹姆斯岡恩（james gunn）編導的全新「超人」，他在連線記者會上分享全新的超人會更有人性及慈悲，他還是很強卻也有悲傷，不僅是他對抗惡勢力，也有他自己內心的掙扎。

全新「超人」預告曝光，曾演出電影「龍捲風 暴」的31歲男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）是新一代超人。岡恩表示，大衛從數百位演員中脫穎而出，非常開心能一起合作，他是個男子漢、個性低調，演出也非常專業。既有俊朗的外表，又毫無傲慢或自大，甚至他取捨剪掉的一些片段，也都是大衛極佳的演出。

岡恩也分享，確定大衛演出超人後，他只對大衛下達兩個指令，一個就是鍛鍊肩膀，還有就是要帶著脆弱的心工作，大衛接到工作後的6個月，努力增強體格，同時也要讓原本的男子漢的性格更加柔軟。

岡恩強調，這次主軸是在講述「超人」克拉克肯特的人性，「他是擁有超凡力量的外星人，但內在充滿人性，他每天醒來跟我們一樣在做出最好的選擇，當然也會有失敗，展現的是一個擁有情緒複雜的角色，絕非冷冰冰的外星人」。