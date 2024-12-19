新版「超人」來了 DC執行長親揭最大挑戰：人性和脆弱

31歲男星大衛科倫斯韋是新版「超人」。(摘自Instagram)

DC工作室執行長詹姆斯岡恩（james gunn）編導的全新「超人」，他在連線記者會上分享全新的超人會更有人性及慈悲，他還是很強卻也有悲傷，不僅是他對抗惡勢力，也有他自己內心的掙扎。

全新「超人」預告19日曝光，曾演出電影「龍捲風暴」的31歲男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）是新一代超人。岡恩表示，大衛從數百位演員中脫穎而出，非常開心能一起合作，他是個男子漢、個性低調，演出也非常專業。她不演的時候不像是超人，可是一上戲他就是超人，他既有俊朗的外表，又毫無傲慢或自大，甚至他取捨剪掉的一些片段，也都是大衛極佳的演出。

岡恩也分享，確定大衛演出超人後，他只對大衛下達兩個指令，一個就是鍛鍊肩膀，還有就是要帶著脆弱的心工作，他在接到工作後的6個月，努力增強體格，同時也要讓原本的男子和性格更加柔軟。

岡恩強調，這次主軸是在講述「超人」克拉克肯特的人性，「他是擁有超凡的力量的外星人，但內在充滿人性，他每天醒來跟我們一樣在做出最好的選擇，當然也會有失敗，展現的是一個擁有情緒複雜的角色，絕非冷冰冰的外星人」。

岡恩先前的作品，包括「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）、「和平使者」（Peacemaker），以及即將推出的動畫影集「生物突擊隊」（Creature Commandos），都是充滿暴力及黑暗面的作品，他掛保證「超人」跳脫這些風格，但電影仍還是有部分黑暗面，可是能讓觀影人充滿希望的感覺還有獲得快樂，這才是最重要的。