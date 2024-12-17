12歲愛女獻聲動畫 天后碧昂絲感動落淚：以她為榮

Jay-Z(左起)、碧昂絲和女兒布魯艾薇，全家一起出席「獅子王：木法沙」活動。(路透)

碧昂絲 (Beyonce)女兒布魯艾薇卡特（Blue Ivy Carter）年僅12歲，已是全球最著名的青少女。她曾被「時代」雜誌稱為「世界上最有名氣的嬰兒」，才剛出生，她的哭聲就被放進專輯裡，而她自小就跟著媽媽碧昂絲南征北討，並在七歲那年和碧昂絲一起拿下了葛萊美 獎。如今媽媽再次回歸「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)的配音行列，布魯艾薇也一起加入。碧昂絲和老公Jay-Z、女兒一家三口日前也罕見同框，一起出席「獅子王：木法沙」活動。

碧昂絲原本就在2019年的真人版「獅子王」(The Lion King)裡，為辛巴的青梅竹馬娜娜配音外，當年拍攝主題曲「Spirit」的MV，她也讓女兒在片中演出。

不過導演貝瑞傑金斯(Barry Jenkins)表示，真正讓他下定決心邀母女聯手，最主要是他聽了布魯艾薇為奧斯卡 得獎動畫短片「髮之戀」（Hair Love）錄的有聲書。他憶述：「當時我擔心的是碧昂絲是否願意和女兒演對手戲？結果事實證明我多慮了，當我向她們提出邀請時，母女毫不猶豫就答應了。」而「獅子王：木法沙」也因此成了布魯艾薇的大銀幕出道作品。

儘管碧昂絲已經帶著女兒征戰過無數的表演舞台，當她在錄音室裡聽著女兒為榮耀國公主琪拉雅配音，布魯艾薇從容的態度與大器的表現仍讓碧昂絲淚灑錄音室，並且不斷重覆「我非常以她（布魯艾薇）為榮」。其實碧昂絲受訪時曾透露，她一直不想讓孩子們過早生活在鎂光燈下，不過布魯艾薇從三歲開始就會創作，「她認真面對每一份工作，而且重要的是，她玩得很開心」。

小小年紀就展露大將之風的布魯艾薇，則形容這次配音是「一次驚奇的經歷」，她非常感謝工作人員讓她順利投入工作，尤其謝謝導演的全力支援，「我覺得這對我來說是很棒的經驗，我真的很希望全世界像我一樣的孩子能一起來看這部電影，並且期望他們能樂在其中，也能從中看到自己」。

據悉電影在美國首映過後，已經有粉絲分別擁護「木法沙」和「塔卡」，昔日被塑造成詭計多端的刀疤（即塔卡）終於有了粉絲，這讓為塔卡配音的小凱文哈里遜（Kelvin Harrison Jr）相當興奮，他說：「我認為這真的很酷，這是為前傳電影拉開序幕最好的方式，並讓我們得以重新評估刀疤的一生。」