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走出前女友輕生陰霾? 金凱瑞撇息影笑說：需要錢

編譯徐薏茹／綜合報導
金凱瑞親自回應先前稱要退休的新聞。(歐新社)
金凱瑞親自回應先前稱要退休的新聞。(歐新社)

喜劇天王金凱瑞(Jim Carrey)曾是好萊塢重量級巨星，演出多部賣座電影。然而，多年前因前女友輕生後被其家屬控訴的負面爭議而沉寂一段時間，如今他似乎準備好走出陰霾。他日前出席「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)倫敦首映會，並親自回應先前稱要退休的新聞。

2015年金凱瑞前女友凱瑟琳歐娜懷特(Cathriona White)輕生死亡，隨後關於他們關係的負面消息開始浮上檯面。懷特在筆記中指控金凱瑞把她帶入充斥性與毒品的糜爛生活，還害她染上性病。

懷特的母親和已分居的丈夫對金凱瑞提起訴訟，指控她對懷特造成精神痛苦，導致她輕生。

該案最終撤銷，金凱瑞消失幕前一段時間。2020年他開始逐漸回歸影壇，接演「音速小子」(Sonic The Hedgehog)。

2022年62歲的金凱瑞在宣傳「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)時，曾表示要息影。但他日前在「音速小子3」倫敦首映會向大家解釋，笑稱回歸是因為「需要錢」。

金凱瑞在首映會上透露其個人財富已經縮水，「我回到這個(音速小子)宇宙，因為我可以演一個天才，這有點牽強，」他說：「而且你們知道，我買了很多東西，坦白說我需要錢。」

無論他的財務狀況如何，可以肯定的是，金凱瑞還沒準備要退休，儘管兩年前他曾稱：「已經夠了。我做的夠多了。」

現在就看他是否能擺脫過去前女友憾事帶給他的陰影，重返事業高峰。

金凱瑞親自回應先前稱要退休的新聞。(歐新社)
金凱瑞親自回應先前稱要退休的新聞。(歐新社)

退休 毒品 好萊塢

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