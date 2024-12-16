布裘再扮戀人？重金誘惑 小布秒拒：不可能為錢放低自己

裘莉與前夫「小布」離婚撕破臉，如今有製片人要砸重金邀請他倆一起出演電影。(路透資料照片)

49歲好萊塢 巨星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）和60歲「小布 」布萊德彼特（Brad Pitt）2016年申請離婚，經過長達7年的官司拉鋸戰，兩人依舊鬧得不歡而散。好萊塢製片人丹尼‧羅斯納（Danny Rossner）仍然相信可以把他們聚集在一起，演出一部發生在法國坎城馬丁內斯酒店的二戰浪漫故事，並概算出要給彼特片酬3750萬美元，裘莉則為2200萬美元，他們才可能有意願參與。

據Page Six報導，丹尼已為該項目籌集了6000萬美元。丹尼說：「我認為，現在彼特（每部電影）的片酬在2000萬至2500萬美元之間，裘莉則在1500萬美元左右。我們準備的價格比他們的價格高出50%。」這意味著彼特片酬高達3750萬美元，裘莉的片酬為2200萬美元。據悉，小布已放話「不可能因為金錢放低自己」，與一個對他造成如此大傷害的人一起工作。

丹尼坦承兩人一同演出不容易，但他仍然抱有希望，「如果以色列和黎巴嫩能夠停火，（彼特和裘莉）就能拋開歧見，搭起一座橋拍攝這部電影。」

丹尼希望聘請這對交戰的前配偶在他的新電影中扮演戀人，該電影改編自現實生活中的酒店老闆伊曼紐爾馬丁內斯到真實人生。

「每日郵報」報導，小布友人透露，世界上所有的錢都無法讓小布和裘莉再一起出演電影，雖然這一定會引起全世界的話題，也一定是票房保證，但這不是小布會考慮的事情。