錢不是問題…62歲金凱瑞願帶綠面具 演「摩登大聖」續集

金凱瑞當年出演「摩登大聖」與「鬼靈精」的劇照。(取材自新京報)

好萊塢 62歲喜劇演員金凱瑞（Jim Carrey）近日透露，他可能會再次戴上標誌性的綠色面具，不僅願意出演電影「摩登大聖」（The Mask）的續集，還可以接著出演電影「鬼靈精」的續作。

電影「摩登大聖」1994年上映，講述金凱瑞飾演的小職員斯坦利意外獲得了一個奇怪的面具。戴上面具後的斯坦利變得力大無比、身手敏捷。該片全球票房為3.51億美元，位列當年全球票房榜第四。金凱瑞極度誇張的臉部表情帶來的喜劇效果甚至勝過特效，該片曾為他獲得當年金球獎 音樂/喜劇片最佳男主角的提名。

金凱瑞近日表示，如果有合適的劇本，他可以出演電影「摩登大聖」的續集，「我想……這真的不是錢的問題。因為一旦有了一個好主意，或者有了一群你真正喜歡一起工作的人，事情就會發生變化。」

不久前，金凱瑞還曾示意，如果大家能為格林奇設計出新服飾，他也可以接著出演電影「鬼靈精」續作。他回憶當時不得不為扮演聖誕怪傑的角色穿上全身的綠色假體套裝並化妝，這是一個「極其痛苦的過程」。

2000年上演的「鬼靈精」中，金凱瑞飾演一身綠毛、心胸狹窄、討厭聖誕節 的怪物格林奇，該角色再次為他贏得當年金球獎音樂/喜劇片最佳男主角的提名。

年末上檔的「音速小子3」（Sonic the Hudgehog 3），金凱瑞再次飾演機器人蛋頭博士。他直言自己現在需要錢，「回到這個世界是因為，首先，我要扮演一個天才，這有點誇張。其次，你知道，只是……我最近買了很多東西，坦率地說，我現在需要錢。」