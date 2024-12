瑪丹娜。(路透)

66歲的樂壇天后瑪丹娜 (Madonna)在社群媒體轉發兩張與教宗方濟各 又親又抱的AI生成圖,並配文「這個周末就像…(Going into the weekend like……)」及「被看到的感覺真好(Feels good to be seen)」,被網友痛批「不道德」。

這兩張AI生成圖,來源是帳號「rickdick_」的網友,背景是瑪丹娜穿著黑色爆乳裝出席派對,被教宗方濟各擁抱入懷,又聞又親,教宗的手也很不安分,引人遐想。

瑪丹娜出道以來一向非常做自己,身為天主教徒的她在1989年的《Like a Prayer》MV中,收錄火燒十字架及褻瀆耶穌等畫面,時任教宗若望保祿二世呼籲歌迷杯葛她的義大利演唱會;2006年在羅馬巡迴演演唱上,她又假裝被釘十字架而再次挨罵,當時教宗本篤十六世高呼「她應該被逐出教會」。