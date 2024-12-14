多請1天假就炒人？伍迪艾倫夫婦遭前私廚控告不當解雇

伍迪艾倫（左）與妻子順宜遭前私人廚師指控。（路透資料照片）

知名導演伍迪艾倫(Woody Allen)和他的妻子順宜(Soon-Yi Previn)遭前私人廚師指控，因為他是陸軍備役軍人而將他開除，並質疑他的能力，當面對他說不喜歡他作的飯菜來羞辱他，因此將兩人告上法庭。

「伍迪艾倫與順宜無法接受我需要額外一天休假，以履行備役軍人的訓練義務。」廚師法哈多(Hermie Fajardo)在10日向紐約南區聯邦地區法院(Southern District Court of New York)提起的民事訴狀中表示，「此外，被告無視原告對拖欠工資的一再抱怨，單方面決定一位想要取得公平報酬的專業人士不適合為他們工作，因此違法了聯邦和紐約法律。」

根據訴狀，伍迪艾倫與順宜夫婦倆及其經紀人施泰格梅爾(Pamela Steigmeyer)，當初同意以8萬5000元年薪聘請法哈多擔任全職廚師時，就知道他需要請假接受軍事訓練演習；法哈多表示，訓練比預期多花了一天，結果他重返工作後「立即感受到被告的敵意和明顯的怨恨」，之後沒多久就被解雇了。

法哈多表示，當時工資方面也有許多疑問；首先，他的雇主沒有預扣稅款或提供薪資單，其次，他們又少付了300元給他。

法哈多還指出，他在面試時為他們準備了烤雞、義大利 麵、巧克力蛋糕和蘋果派，受到熱烈讚美而被聘用。但根據訴狀，順宜在開除他之後說他的廚藝未達標準。

伍迪艾倫、順宜和施泰格梅爾被控違反「軍人就業 及再就業權利法」(Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act)和紐約勞動法，以及對法哈多造成羞辱、壓力和收入損失。