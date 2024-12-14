我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

多請1天假就炒人？伍迪艾倫夫婦遭前私廚控告不當解雇

編譯尤寶琪／綜合報導
伍迪艾倫（左）與妻子順宜遭前私人廚師指控。（路透資料照片）
伍迪艾倫（左）與妻子順宜遭前私人廚師指控。（路透資料照片）

知名導演伍迪艾倫(Woody Allen)和他的妻子順宜(Soon-Yi Previn)遭前私人廚師指控，因為他是陸軍備役軍人而將他開除，並質疑他的能力，當面對他說不喜歡他作的飯菜來羞辱他，因此將兩人告上法庭。

「伍迪艾倫與順宜無法接受我需要額外一天休假，以履行備役軍人的訓練義務。」廚師法哈多(Hermie Fajardo)在10日向紐約南區聯邦地區法院(Southern District Court of New York)提起的民事訴狀中表示，「此外，被告無視原告對拖欠工資的一再抱怨，單方面決定一位想要取得公平報酬的專業人士不適合為他們工作，因此違法了聯邦和紐約法律。」

根據訴狀，伍迪艾倫與順宜夫婦倆及其經紀人施泰格梅爾(Pamela Steigmeyer)，當初同意以8萬5000元年薪聘請法哈多擔任全職廚師時，就知道他需要請假接受軍事訓練演習；法哈多表示，訓練比預期多花了一天，結果他重返工作後「立即感受到被告的敵意和明顯的怨恨」，之後沒多久就被解雇了。

法哈多表示，當時工資方面也有許多疑問；首先，他的雇主沒有預扣稅款或提供薪資單，其次，他們又少付了300元給他。

法哈多還指出，他在面試時為他們準備了烤雞、義大利麵、巧克力蛋糕和蘋果派，受到熱烈讚美而被聘用。但根據訴狀，順宜在開除他之後說他的廚藝未達標準。

伍迪艾倫、順宜和施泰格梅爾被控違反「軍人就業及再就業權利法」(Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act)和紐約勞動法，以及對法哈多造成羞辱、壓力和收入損失。

就業 義大利

上一則

為「新鹿鼎記」韋小寶 陳小春放棄和成龍去好萊塢拍電影

下一則

吳京神隱半年 現身父親壽宴 硬漢變油膩大叔

延伸閱讀

紐約客談／地鐵頻故障 老舊非唯一原因

紐約客談／地鐵頻故障 老舊非唯一原因
法拉盛順安堂 即日起發送世界日報2025年曆手冊

法拉盛順安堂 即日起發送世界日報2025年曆手冊
張清芳結束演唱會 飛紐約與帥兒相聚慶生

張清芳結束演唱會 飛紐約與帥兒相聚慶生
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18
秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失