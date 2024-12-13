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席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」

娛樂新聞組╱綜合報導
席琳娜(左)與泰勒絲有多年閨密情。(取材自Instagram)
席琳娜(左)與泰勒絲有多年閨密情。(取材自Instagram)

美國小天后席琳娜（Selena Gomez）去年12月認愛製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），不時於社群分享陷入愛河的喜悅，12日更驚喜曬出手戴鑽戒照宣布要婚了，不僅藝界好友、粉絲網友留言恭喜，閨密泰勒絲（Taylor Swift）更留言：「yes I will be the flower girl。」顯然透露不僅會參加婚禮，更將會在好友婚禮上擔任灑花「花女」的重要角色，留言才4小時已獲44萬人按讚。網友為兩人情誼感動，直呼「最好的兩個女孩」、「全世界最好的姐妹情」。

泰勒絲與席琳娜為多年好友，她曾於受訪被問到兩人關係「只是一般的名人好友，還是真的很好的朋友？」當時泰勒絲直言「她絕對是我好閨密之一」，並透露「我們相識時她15歲，我17歲」，表示兩人一路走來經歷過很多事。

泰勒絲也坦承會想保護席琳娜，不過也相信席琳娜有良好的判斷力，讚對方相當聰明，人生路上會做出很多美好、有意義的事。而今席琳娜宣布訂婚，泰勒絲也公開留言展現好姐妹情誼。

據悉，泰勒絲與席琳娜於2008年分別與「強納斯兄弟」(Jonas Brothers)的成員喬強納斯（Joe Jonas）、尼克強納斯（Nick Jonas）約會，她倆因為愛情遇見彼此，雖然感情沒有結果，卻獲得了摯友。

席琳娜曾說，她喜歡泰勒絲「相信靈魂伴侶」的愛情觀，「因為泰勒絲，所以我沒有對愛情失去信心。」

曾公開承認患有憂鬱症和躁鬱症的席琳娜，在4年前因身心健康狀況不佳暫別社交圈，那段低潮時期，靠的是泰勒絲的陪伴讓她重拾自信，並鼓起勇氣站起來。

席琳娜宣布和製作人班尼布蘭柯訂婚喜訊。(取材自Instagram)
席琳娜宣布和製作人班尼布蘭柯訂婚喜訊。(取材自Instagram)

泰勒絲 憂鬱症

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