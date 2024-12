席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」

席琳娜(左)與泰勒絲有多年閨密情。(取材自Instagram)

美國小天后席琳娜(Selena Gomez)去年12月認愛製作人班尼布蘭柯(Benny Blanco),不時於社群分享陷入愛河的喜悅,12日更驚喜曬出手戴鑽戒照宣布要婚了,不僅藝界好友、粉絲網友留言恭喜,閨密泰勒絲 (Taylor Swift)更留言:「yes I will be the flower girl。」顯然透露不僅會參加婚禮,更將會在好友婚禮上擔任灑花「花女」的重要角色,留言才4小時已獲44萬人按讚。網友為兩人情誼感動,直呼「最好的兩個女孩」、「全世界最好的姐妹情」。

泰勒絲與席琳娜為多年好友,她曾於受訪被問到兩人關係「只是一般的名人好友,還是真的很好的朋友?」當時泰勒絲直言「她絕對是我好閨密之一」,並透露「我們相識時她15歲,我17歲」,表示兩人一路走來經歷過很多事。

泰勒絲也坦承會想保護席琳娜,不過也相信席琳娜有良好的判斷力,讚對方相當聰明,人生路上會做出很多美好、有意義的事。而今席琳娜宣布訂婚,泰勒絲也公開留言展現好姐妹情誼。

據悉,泰勒絲與席琳娜於2008年分別與「強納斯兄弟」(Jonas Brothers)的成員喬強納斯(Joe Jonas)、尼克強納斯(Nick Jonas)約會,她倆因為愛情遇見彼此,雖然感情沒有結果,卻獲得了摯友。

席琳娜曾說,她喜歡泰勒絲「相信靈魂伴侶」的愛情觀,「因為泰勒絲,所以我沒有對愛情失去信心。」