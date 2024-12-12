YMCA是同志圈國歌？鄉巴佬樂團主唱揚言提告

「鄉巴佬合唱團」主唱維克多威利斯指，YMCA並不是為了同志群體而創作的。(取材自臉書)

1970年代迪斯可樂團「鄉巴佬合唱團」(Village People)作詞人兼主唱維克多威利斯(Victor Willis)日前在「臉書 」發文，嚴厲抨擊該團成名曲YMCA是「同志 國歌」的「錯誤假設」。

維克多威利斯與唱片製作人賈克莫拉里(Jacques Morali)一同創作了YMCA，威利斯堅持表示，這首歌並不是為了同志群體而創作，警告那些暗指YMCA為同志歌曲的人可能面臨法律行動。

威利斯的貼文寫到：「有許多的討論，尤其是最近，不知為何YMCA成了同志國歌。如同過去我多次所說的，這是一個錯誤的假設，只因為我的創作夥伴是同志，Village People的一些成員(不是所有人)是同志，以及第一張Village People唱片都是關於同志生活的內容。」

「這種假設的根據還包括YMCA(也是基督教青年會簡稱)似乎曾作為某種同志聚會場所，而因為其中一名作曲人是同志，而且Village People一些成員是同志，那這首歌肯定是給同志朋友的訊息。關於這點我再次聲明，別再亂想了，並不是這樣。」

YMCA出自Village People的第三張錄音室專輯「Cruisin」，多年來一直被認為是LGBTQ群體的非正式國歌，但最近這首歌也因為川普 的競選活動再度受矚目，川普的造勢集會上經常放這首名曲，最近在網路上發布的一段熱門影片顯示，感恩節期間川普和科技富豪馬斯克在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)一同跟著這首歌熱舞。

如同ABBA、Foo Fighters等樂團，威利斯起初也反對讓川普使用他的歌曲，但在他的臉書貼文聲明中，他同意讓川普使用YMCA。

多虧川普，YMCA在發行46年後重新登上Billboard「舞曲/電子樂數位歌曲銷售榜單」冠軍寶座達三周。

威利斯的貼文稱：「因為是我寫的歌詞，應該知道我寫的歌詞代表的真正含意，2025年1月，我的妻子將開始對每一個錯誤地提到YMCA的新聞機構提起訴訟，無論是在標題或報導中暗指YMCA是某種同志國歌。」但他也表示：「我不介意同志將這首歌視為他們的國歌。」