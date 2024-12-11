傑米福克斯驚爆腦中風 20天記憶全失 哭訴活著真好

傑米福克斯在節目中驚爆曾腦出血中風。（圖／翻攝Netflix）

55歲奧斯卡 影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）以「落日殺神」、「雷之心靈傳奇」獲得奧斯卡影帝等多項大獎肯定，他在2023年4月時因不明併發症 住院，一度傳出病危的消息，現在終於透露當時的病情。

他在Netflix脫口秀節目「傑米福克斯 話當時」中說：「4月11日，我頭疼得很厲害，我向我的兒子要了阿斯匹靈。但是我很快意識到，當你遇到醫療緊急情況時，你的孩子們不知道該做什麼。」結果他到醫院後已經是腦出血中風 ，不僅一度無法行走，更喪失了20天的記憶。

傑米福克斯表示，當時醫師檢查後告知他的家人：「他正在腦出血，導致中風，如果現在不動手術，他可能會死亡。」他的姊姊激動地在手術室外下跪祈禱，幸好最終救回一命。他表示手術後完全沒有記憶，「5月4日我醒來時，發現自己坐在輪椅上，無法行走，心想為什麼我會坐輪椅？」

傑米情緒激動淚流滿面，向觀眾宣布他「健康回來」，他說：「你不知道這感覺有多好！」他接著承認，導致他腦出血的原因仍然是「一個謎」，他表示，他仍然不知道身體到底發生了什麼事。