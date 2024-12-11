我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

觀影說劇╱活屍神片回歸 「28年毀滅倒數」曝末日來臨

記者陳穎／綜合報導
「28年毀滅倒數」讓很多影迷期盼已久。（圖／索尼影業提供）
「28年毀滅倒數」讓很多影迷期盼已久。（圖／索尼影業提供）

活屍神片「28天毀滅倒數」(28 Days Later)即將推出續集「28年毀滅倒數」(28 Years Later)，萬眾期待的首支預告片也終於曝光，令人不安又詭譎的畫面充滿重重謎團，旋即引發網路上的熱烈討論。

電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)金獎導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)，攜手科幻編劇大師艾力克斯嘉蘭(Alex Garland)，回歸撰寫全新的三部曲系列，憑藉著「28天毀滅倒數」走紅的席尼墨菲(Cillian Murphy)，也加入這次的黃金陣容擔任監製，並且網羅現今影壇最搶手的魅力男星，「獵人克萊文」亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)擔綱這集的最後生還者，在末日後的世界對抗感染者和人性的考驗。其他重量級卡司還包括「哈利波特」系列的雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)，以及「追殺夏娃」的演技派女星茱蒂康默(Jodie Comer)。

於2002年上映的「28天毀滅倒數」，敘述由席尼墨菲飾演的快遞員吉米，在昏迷中醒來後，發現整個倫敦因為傳染性疾病成為了空城，除了需要提防狂暴的感染者之外，脆弱的人性更成為這個世界最黑暗的一面。「28天毀滅倒數」上映後不僅締造票房佳績，暴衝活屍類型對於日後如「陰屍路」等作品更有著深遠的影響，被網友譽為當代活屍神作當之無愧。

在最新曝光的預告片中，大家熟悉的活屍大軍又回來了，類似收音機的廣播聲音，預告著邪惡的勢力即將壟罩看似和平的家園。揹著弓箭的亞倫泰勒強森，帶著夥伴試圖在這黑暗的世界生存，用骷髏頭堆成的高塔，似乎暗示著更致命的威脅，將為人性帶來更多的考驗。28年後的末日世界，是往什麼方向發展，令人坐立難安的疑團即將解密。

哈利波特

上一則

歌劇被誤當成個唱？伍佰遭上海觀眾「強逼」退票

下一則

台灣資深演員林照雄85歲病逝 女兒林姿佑慟別

延伸閱讀

風靡全球氣球藝術展 洛杉磯亮相

風靡全球氣球藝術展 洛杉磯亮相
夏威夷確認14登革熱病例 均與旅行相關

夏威夷確認14登革熱病例 均與旅行相關
華資零食染李斯特菌 孕媽胎死腹中全美多人生病

華資零食染李斯特菌 孕媽胎死腹中全美多人生病
「猛毒3」擠下「微笑2」 北美票房止跌回升

「猛毒3」擠下「微笑2」 北美票房止跌回升

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
神隱將近一年的張柏芝，突然曬出最新照片。(取材自微博)

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

2024-12-08 20:36

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機