觀影說劇╱活屍神片回歸 「28年毀滅倒數」曝末日來臨

「28年毀滅倒數」讓很多影迷期盼已久。（圖／索尼影業提供）

活屍神片「28天毀滅倒數」(28 Days Later)即將推出續集「28年毀滅倒數」(28 Years Later)，萬眾期待的首支預告片也終於曝光，令人不安又詭譎的畫面充滿重重謎團，旋即引發網路上的熱烈討論。

電影「貧民百萬富翁」(Slumdog Millionaire)金獎導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)，攜手科幻編劇大師艾力克斯嘉蘭(Alex Garland)，回歸撰寫全新的三部曲系列，憑藉著「28天毀滅倒數」走紅的席尼墨菲(Cillian Murphy)，也加入這次的黃金陣容擔任監製，並且網羅現今影壇最搶手的魅力男星，「獵人克萊文」亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)擔綱這集的最後生還者，在末日後的世界對抗感染者和人性的考驗。其他重量級卡司還包括「哈利波特 」系列的雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)，以及「追殺夏娃」的演技派女星茱蒂康默(Jodie Comer)。

於2002年上映的「28天毀滅倒數」，敘述由席尼墨菲飾演的快遞員吉米，在昏迷中醒來後，發現整個倫敦因為傳染性疾病成為了空城，除了需要提防狂暴的感染者之外，脆弱的人性更成為這個世界最黑暗的一面。「28天毀滅倒數」上映後不僅締造票房佳績，暴衝活屍類型對於日後如「陰屍路」等作品更有著深遠的影響，被網友譽為當代活屍神作當之無愧。

在最新曝光的預告片中，大家熟悉的活屍大軍又回來了，類似收音機的廣播聲音，預告著邪惡的勢力即將壟罩看似和平的家園。揹著弓箭的亞倫泰勒強森，帶著夥伴試圖在這黑暗的世界生存，用骷髏頭堆成的高塔，似乎暗示著更致命的威脅，將為人性帶來更多的考驗。28年後的末日世界，是往什麼方向發展，令人坐立難安的疑團即將解密。