阿湯爆數百萬信託基金全給女兒？前妻凱蒂斥假料

凱蒂荷姆斯否認女兒舒莉獲得前夫湯姆克魯斯數百萬信託基金。（路透資料照片）

凱蒂荷姆斯 (Katie Holmes)稍早透過社群媒體 澄清，女兒舒莉(Suri Cruise)並未如媒體報導已獲得湯姆克魯斯 (Tom Cruise)數百萬信託基金並直言散布假訊息的媒體「夠了」。

據福斯新聞報導，現年45歲的凱蒂荷姆斯駁斥媒體報導說，今年滿18歲的女兒因為湯姆克魯斯設立的信託基金已入帳，現在的舒莉已成為百萬富翁。她在追蹤粉絲300萬人的Instagram社群媒體上分享一張螢幕截圖，並在該篇報導上方寫著「完全是假的」以及「每日郵報，你可以不用再編故事了」還直言「夠了」。

不過，一名粉絲卻在她的貼文下留言批評，指責她不應該在其他人正面臨經濟困難時還在抱怨這種事，該名網友甚至寫道，「還真希望這些麻煩是我的。」對此，荷姆斯在她自己的評論中回應說，「我不反對，但在當今世界，我不想讓我的孩子成為目標。這很危險。」

2006年，湯姆克魯斯在義大利迎娶凱蒂荷姆斯，不久後生下舒莉，婚姻維持將近6年後，兩人於2012年離婚。去年4月，她在接受「Glamour」雜誌採訪時表示，舒莉的兒時高曝光度影響了她對女兒的教育方式。荷姆斯說道，「對我來說，因為我女兒年幼時就非常受關注，所以我真的很想保護她。」

今年初，荷姆斯也罕見地透露了自己身為母親的生活點滴，她說自己很期待看到女兒迎接她的大學生活，「我為我的女兒感到驕傲。當然，我會想念她在身邊的日子，但我真的很為她感到驕傲，我很高興。」