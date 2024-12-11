全裸毀容演「懼裂」… 黛咪摩爾入圍金球喊超爽

「懼裂」黛咪摩爾(右)與瑪格麗特庫利都入圍本屆金球獎。（歐新社資料照片）

由黛咪摩爾(Demi Moore)與瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)主演的「懼裂」(The Substance) ，兩人皆為戲犧牲大膽全裸入鏡，以震撼極具張力的視覺效果及觸及容貌焦慮議題的內容，引發全球影迷熱烈討論，話題不斷，上映至今全球票房橫掃18億台幣(約5536萬美元)佳績，並相繼於各大國際影展大放異彩，更已被視為明年奧斯卡 大熱門。

第82屆金球獎 （Golden Globe Awards）公布入圍 名單，「懼裂」獲得5項大獎提名，包括音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳女主角-黛咪摩爾、最佳女配角-瑪格麗特庫利、最佳導演及最佳劇本。

「懼裂」導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）興奮表示：「我感到非常榮幸，能與業界一些最具啟發性的才華之作同時入圍，這感覺真是太棒了！謝謝勇敢無懼的兩位女演員黛咪摩爾與瑪格麗特庫利帶來的精彩表演！」導演也對所有參與部電影的團隊夥伴以及所有支持這部電影的人表達衷心的感謝。

以「懼裂」再創事業高峰的黛咪摩爾，近來成了全球媒體矚目的焦點，她將片中那位年華老去的大齡女星，如何「打造全新的自己」想要奪回青春美貌的恐怖過程，赤裸裸地呈現在大銀幕，令全球影迷都激賞她的詮釋。金球獎公布入圍名單，她也在社群上分享公布入圍時她當下的興奮畫面，並寫道：「這真是一覺醒來聽到最好的消息，『懼裂』獲得了金球獎五項提名！真的感到無比榮幸，也為這部電影感到無比自豪。恭喜入圍女配角的瑪格麗特庫利和導演柯洛里法吉特，以及所有其他被提名者。」