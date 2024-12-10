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碧昂絲老公Jay-Z被控性侵 傳拉「吹牛老爹」 輪暴13歲少女

記者陳穎／綜合報導
Jay-Z被控性侵13歲少女。（美聯社）
Jay-Z被控性侵13歲少女。（美聯社）

美國饒舌天王Jay-Z身價超過10億美元，老婆還是流行天后碧昂絲，如今卻驚爆，在2000年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮結束後，在聚會中與「吹牛老爹」（Sean“Diddy”Combs）一起性侵一名13歲少女。Jay-Z否認這項指控。

NBC新聞報導，針對「吹牛老爹」民事案件的最新訴狀指出，原告稱自己為無名氏，她表示2000年9月，Jay-Z和「吹牛老爹」在MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）頒獎典禮後的派對上性侵了她。

訴狀寫道：「另一個名人站在一旁，看著吹牛老爹和Jay-Z輪暴這名未成年者。聚會結束後，其他還有許多人也在場，但沒有採取任何行動來阻止。」「在本文描述的許多此類事件中，Jay-Z一直與吹牛老爹在一起，兩名加害者都必須接受司法審判。」

Jay-Z則向「每日郵報」否認訴訟中提出的指控。他表示，他的律師收到了來自一位名叫托尼．布茲比的「律師」勒索信，Jay-Z認為這是想要錢的最爛手段。

Jay-Z的經紀公司Roc Nation在社群媒體X發布聲明說，「這些指控的性質如此令人髮指，我麻煩您提出刑事訴訟，而不是民事訴訟！任何對未成年者犯下這種罪行的人都應該被關起來，不是嗎？如果事情是這樣的話，這些疑似受害者都必須得到真正的正義。」

Jay-Z和碧昂絲結婚16年，一直是演藝圈的甜蜜夫妻。（美聯社）
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刑事訴訟 碧昂絲 社群媒體

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