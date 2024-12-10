美國隊長大反派 法蘭克葛里歐轉戰DC變英雄

DC影業總裁詹姆斯岡恩(右)、彼得薩佛蘭(左)日前才宣布新任超人是大衛科倫斯韋(中)。(美聯社)

DC影業近期帶來全新動畫影集「生物突擊隊」(Creature Commandos)，找來「十字骨」法蘭克葛里歐(Frank Grillo)為主角「瑞克佛萊格」配音，將率領一群奇形怪狀的雜牌軍拯救地球，法蘭克直言能加入DC宇宙是夢想成真，「我最喜歡的超級英雄是超人，希望之後能與他對戲」。

法蘭克在漫威 「美國隊長」(Captain America)系列飾演大反派「十字骨」，轉戰DC宇宙之後，在「生物突擊隊」扶正為男主角，法蘭克笑稱這與以往「組隊」的故事都一樣，充滿更多暴力、情色，「我所飾演的瑞克找上科學怪人的新娘、磷博士以及黃鼠狼這些怪物組隊，要以非正規的方式對抗反派」，被問到風格是否貼近「神盾局長」，他則說不敢與英明睿智的前輩山繆傑克森(Samuel Jackson)相比，「我的角色比較容易犯錯，也會遇到更多問題」。

至於漫威與DC的不同，法蘭克笑說，與當初在漫威的拍攝經歷不同，這次一開拍便拿到全部的劇本，「監製詹姆斯岡恩(James Gunn)要我先完整了解角色性格，甚至是其他角色的故事，而我的角色在道德上並非完人，他想讓我知道為何瑞克會變成這樣的人」。