金球獎入圍 影后死亡之組 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓

「我的寶貝」的妮可基嫚入圍金球獎劇情類影后名單。(取材自IMDb)

第82屆金球獎入圍 名單揭曉，金球獎獎項分為「劇情類」和「音樂喜劇類」，劇情類男女主角、音樂喜劇類男女主角以及不分類別的男女配角這六個演技獎，每項都提名六人。安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)以「瑪麗亞」( Maria)入圍戲劇類最佳女主角，將和妮可基嫚(Nicole Kidman)、凱特溫斯蕾(Kate Winslet)、蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)等人角逐最佳女主角，堪稱是死亡之組。

另外，韓劇「魷魚遊戲2」在本月26日才上線，就已經入圍最佳劇集，將與「幕府將軍」一決高下

黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」(The Substance)再創事業高峰，入圍喜劇類最佳女主角，對手則有千黛亞(Zendaya)、愛美亞當斯(Amy Adams)，個個都是強敵。

「跳痛之旅」(A Real Pain)的基倫克金(Kieran Culkin)和「神鬼戰士II」(Gladiator II)的丹佐華盛頓(Denzel Washington)則入圍最佳男配角獎方面。

先前最受矚目的是最佳女配角獎名單，則有「毒王女人夢」的席琳娜(Selena Gomez)、「魔法壞女巫」的亞莉安娜(Ariana Grande)入圍。