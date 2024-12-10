我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

黛咪摩爾「毀容」創事業高峰 入圍金球獎興奮大叫

記者陳穎／即時報導
「懼裂」黛咪摩爾(右)與瑪格麗特庫利都入圍本屆金球獎。（美聯社）
「懼裂」黛咪摩爾(右)與瑪格麗特庫利都入圍本屆金球獎。（美聯社）

由黛咪摩爾(Demi Moore)與瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)主演的「懼裂」(The Substance) ，兩人皆為戲犧牲大膽全裸入鏡，以震撼極具張力的視覺效果及觸及容貌焦慮議題的內容，引發全球影迷熱烈討論，話題不斷，上映至今全球票房橫掃18億台幣佳績，並相繼於各大國際影展大放異彩，更已被視為明年奧斯卡大熱門！

第82屆金球獎（Golden Globe Awards）公布入圍名單，「懼裂」獲得5項大獎提名，包括音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳女主角-黛咪摩爾、最佳女配角-瑪格麗特庫利、最佳導演及最佳劇本。

「懼裂」導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）興奮表示：「我感到非常榮幸，能與業界一些最具啟發性的才華之作同時入圍，這感覺真是太棒了！謝謝勇敢無懼的兩位女演員黛咪摩爾與瑪格麗特庫利帶來的精彩表演！」導演也對所有參與部電影的團隊夥伴以及所有支持這部電影的人表達衷心的感謝。

以「懼裂」再創事業高峰的黛咪摩爾，近來成了全球媒體矚目的焦點，她將片中那位年華老去的大齡女星，如何「打造全新的自己」想要奪回青春美貌的恐怖過程，赤裸裸地呈現在大銀幕，令全球影迷都激賞她的詮釋。

金球獎公布入圍後，她也在社群上分享公布入圍時她當下的興奮畫面，並寫道：「這真是一覺醒來聽到最好的消息，『懼裂』獲得了金球獎五項提名！真的感到無比榮幸，也為這部電影感到無比自豪。恭喜入圍女配角的瑪格麗特庫利和導演柯洛里法吉特，以及所有其他被提名者！」

金球獎

上一則

美國隊長大反派 法蘭克葛里歐轉戰DC變英雄

下一則

婚鬧陰影還在？ 包文婧懷二胎 包貝爾竟遭吐槽

延伸閱讀

「不夠善良的我們」有第二季？導演徐譽庭鬆口了

「不夠善良的我們」有第二季？導演徐譽庭鬆口了
金球獎入圍揭曉 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓搶影后

金球獎入圍揭曉 裘莉鬥妮可基嫚、蒂妲史雲頓搶影后
黛咪摩爾21年前比基尼戲成低潮 「我壓力很大」

黛咪摩爾21年前比基尼戲成低潮 「我壓力很大」
當年華老去仍貌美…黛咪摩爾「懼裂」熱賣 赴法國領貢獻獎

當年華老去仍貌美…黛咪摩爾「懼裂」熱賣 赴法國領貢獻獎

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
資深音樂人劉家昌。 (本報系資料照)

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

2024-12-03 09:29

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義