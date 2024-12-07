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官司慘敗前夫強尼戴普… 安珀赫德懷第2胎 拒談父是誰

記者陳建嘉／綜合報導
安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。（路透資料照片）
安珀赫德自從官司慘敗前夫強尼戴普之後，淡出好萊塢幾乎沒有新作。（路透資料照片）

安珀赫德(Amber Heard)2年前與前夫強尼戴普(Johnny Depp)的世紀官司鬧得沸沸揚揚，陪審團最後裁定強尼戴普勝訴，安珀需付1035萬美元的賠償費用，讓她演藝事業大受影響，從2022年便息影定居西班牙，期間曾宣布自己當媽，最近又主動宣布懷了2胎。

安珀曾於2021年透過代理孕母生下女兒翁納佩姬赫德(Oonagh Paige Heard)，並表明現今小孩才是她最重要的精神支柱，而她自從官司敗訴之後便離開好萊塢，更完全缺席「水行俠2」宣傳活動，讓男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)、導演溫子仁撐起宣傳重擔。

而在這段期間內，安珀突然宣布將再度迎來2胎，她的發言人對外表示「現在還在懷孕初期，所以我們不想在這個階段透露太多細節，只能說安珀與大女兒翁納佩姬都相當開心」。

但外界好奇的是，是否像首胎一樣是透過代理孕母，或是安珀已有新歡，而安珀的發言人皆未回應。

不過，安珀受訪時曾多次說「我不需要戒指，也可以擁有嬰兒床」，強調本來就一直渴望身為人母，並不認為一定要有另一半才能養育小孩。

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