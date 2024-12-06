基努李維加入「音速小子3」 金凱瑞嗆：放馬過來

基努李維在「音速小子3」替全新角色夏特配音。(UIP提供)

賣座大片「音速小子3」由導演傑夫福勒再度回歸執導，班底金凱瑞談到，當他得知基努李維 要配音全新角色夏特時，不以為然的回說「好喔」，並做出一個功夫招式「放馬過來吧」！

金凱瑞雖然開玩笑，但還是讚賞基努李維的演出，他說：「夏特有種令人疼惜的暗黑憂鬱氣息，基努把他聲演得出神入化。」金凱瑞還搞笑表示，夏特擁有瞬間移動的能力，感覺根本所向無敵，「但這有甚麼了不起，啊不就是從別的地方冒出來而已」。

替「夏特」配音的基努李維，談到角色時表示：「50年來，夏特一直在休眠狀態，現在他要來復仇了，經歷過內心的掙扎，才能表達出那種憤怒和情緒，既強烈又濃厚；這次，在「音速小子3」為夏特配音，真的是全新層次的表演！」也放話「索尼 克不是我的對手」！

飾演「石東」（蛋頭博士的助理）的李小氣，談到與金凱瑞的互動，印象最深的是幫金凱瑞剪頭髮，「我們拍攝「音速小子3」在銀幕上幫金凱瑞剪頭髮，整個過程超好玩的，他要我放手去做，對我非常信任，還提醒說他的頭髮留了一年半，一定要好好幫忙修剪一下，搏個好版面，因為，蛋頭回來了」！

<strong>F1</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->EM" frameborder="0" allowfullscreen>

金凱瑞繼續在「音速小子3」使壞。(UIP提供)

「音速小子3」將比前兩集更快、更刺激。(UIP提供)