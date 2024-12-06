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芮妮齊薇格回歸「BJ單身日記」 愛上小鮮肉

記者陳建嘉／綜合報導
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」將被年輕帥男猛烈追求。（圖／UIP提供）
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」將被年輕帥男猛烈追求。（圖／UIP提供）

影后芮妮齊薇格（Renée Zellweger）再度回歸「BJ單身日記：戀上小鮮肉」（Bridgte Jones: Mad About the Boy）飾演跨越世代的愛情喜劇女主人翁「布莉琪瓊斯」，片中重返職場的她甚至嘗試使用交友軟體，結果很快就受到一個帥氣迷人又熱情洋溢的小鮮肉，由「白蓮花大飯店」（The White Lotus）李奧伍道爾（Leo Woodall）飾演的年輕帥男猛烈追求。

布莉琪瓊斯首次在作家海倫費爾丁（Helen Fielding）的暢銷小說「BJ單身日記」中亮相，這本小說風靡全球，並於2001年被改編成賣座電影，之後於2004年推出續集「BJ單身日記：男人禍水」（Bridget Jones: The Edge of Reason），2016年再推第三集「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）。

作為一名居住在倫敦的單身職業婦女，布莉琪不僅向全世界展現了她的浪漫冒險，更讓「單身族」、「自滿已婚族」和「渣男行為」等流行用語被納入全球通用詞彙，她雖然面對逆境，但是仍然能夠克服重重難關，最後成為人生勝利組，嫁給頂尖律師馬克達西，並且成為他們超萌小寶寶的母親，終於擁有幸福的人生。

然而在最新續作中，布莉琪的摯愛馬克於四年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世，她發現自己再度感到孤單，而她現在已是九歲的比利和四歲的梅寶的單親媽媽，她的感情狀態也停滯不前，但是她靠著她的摯友，甚至她的前任男友休葛蘭（Hugh Grant）飾演的丹尼爾的幫助，含辛茹苦地撫養她的小孩子。

重返職場的布莉琪開始忙於工作、照顧家庭，更要忙著談戀愛，而且她不只是必須應付學校的完美媽媽對她說長道短，還要擔心比利因為沒有爸爸飽受苦惱的情況，更是常常會跟兒子過於理性的科學老師（曾獲奧斯卡提名的奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）飾）有超尬的互動。

「BJ單身日記：戀上小鮮肉」芮妮與飾演兒子老師的奇維托艾吉佛也有曖昧情愫。（圖／...
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」芮妮與飾演兒子老師的奇維托艾吉佛也有曖昧情愫。（圖／UIP提供）

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