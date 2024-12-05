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芮妮齊薇格回歸「BJ單身日記」 演了24年愛上小鮮肉

記者陳建嘉／即時報導
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」將被年輕帥男猛烈追求。(UIP提供)
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」將被年輕帥男猛烈追求。(UIP提供)

影后芮妮齊薇格再度回歸「BJ單身日記：戀上小鮮肉」飾演跨越世代的愛情喜劇女主人翁「布莉琪瓊斯」，片中重返職場的她甚至嘗試使用交友軟體，結果很快就受到一個帥氣迷人又熱情洋溢的小鮮肉，由「白蓮花大飯店」李奧伍道爾飾演的年輕帥男猛烈追求。

布莉琪瓊斯首次在作家海倫費爾丁的暢銷小說「BJ單身日記」中亮相，這本小說風靡全球，並於2001年被改編成賣座電影，之後於2004年推出續集「BJ單身日記：男人禍水」，2016年再推第三集「BJ有喜」。

作為一名居住在倫敦的單身職業婦女，布莉琪不僅向全世界展現了她的浪漫冒險，更讓「單身族」、「自滿已婚族」和「渣男行為」等流行用語被納入全球通用詞彙，她雖然面對逆境，但是仍然能夠克服重重難關，最後成為人生勝利組，嫁給頂尖律師馬克達西，並且成為他們超萌小寶寶的母親，終於擁有幸福的人生。

然而在最新續作中，布莉琪的摯愛馬克於4年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世，她發現自己再度感到孤單，而她現在已是9歲的比利和4歲的梅寶的單親媽媽，她的感情狀態也停滯不前，但是她靠著她的摯友，甚至她的前任男友休葛蘭飾演的丹尼爾的幫助，含辛茹苦地撫養她的小孩子。

重返職場的布莉琪開始忙於工作、照顧家庭，更要忙著談戀愛，而且她不只是必須應付學校的完美媽媽對她說長道短，還要擔心比利因為沒有爸爸飽受苦惱的情況，更是常常會跟兒子過於理性的科學老師（曾獲奧斯卡提名的奇維托艾吉佛 飾）有超尬的互動。

「BJ單身日記：戀上小鮮肉」芮妮與飾演兒子老師的奇維托艾吉佛也有曖昧情愫。(UI...
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」芮妮與飾演兒子老師的奇維托艾吉佛也有曖昧情愫。(UIP提供)

「BJ單身日記：戀上小鮮肉」首張海報釋出。(UIP提供)
「BJ單身日記：戀上小鮮肉」首張海報釋出。(UIP提供)

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