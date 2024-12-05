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終於等到「魔戒」最新作 金獎大導彩蛋藏22年

記者陳建嘉／即時報導
「魔戒：洛汗人之戰」將再度重現驚心動魄的大戰。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」將再度重現驚心動魄的大戰。(華納兄弟提供)

曾在全球狂賣29億美金的魔戒系列電影，將於今年耶誕迎來新作「魔戒：洛汗人之戰」，片中許多細節都與魔戒系列相互呼應，更揭開「魔戒二部曲：雙城奇謀」最終大戰之地「聖盔谷」的傳奇面紗，猶如埋藏22年的重要彩蛋。

該片由「魔戒」電影版之父、金獎導演彼得傑克森擔綱監製，時間線設於「哈比人」系列之前，可說是中土世界的正宗前傳，故事講述洛汗王國在赫拉公主的帶領下，於逆境中精彩突圍、顛覆王室鬥爭的精彩一戰。

「魔戒二部曲：雙城奇謀」中的「聖盔谷之戰」，亞拉岡與洛汗王等人抱著必死決心死守聖盔谷，與半獸人軍團展開血戰，至今仍是許多觀眾心中最精采的魔戒篇章。然而，聖盔谷其實原名「號角堡」，因為發生「魔戒：洛汗人之戰」的決死圍城戰後，聖盔與其女赫拉公主創下許多驚人的豐功偉業，因此才獲得聖盔谷的美名。

這場戰役雖在托爾金筆下的篇幅不多，在監製彼得傑克森所率領的電影團隊努力下，讓這段可說是改變王國歷史的重要轉捩點，以前所未見的手繪動畫形式躍上大銀幕。更破天荒與日本合作，找來曾執導「攻殼機動隊S.A.C.」、「銀翼殺手：黑蓮花」等動畫的傳奇名導神山健治操刀，並堅守原先電影的奇幻設定，力求片中的角色服裝、盔甲及建築設計，皆先前電影的風格維持一致。

長期與導演彼得傑克森合作的監製、同時也是「魔戒」系列共同編劇的菲利帕鮑恩斯也表示，粉絲可以期待這部片延續真人電影的精髓，「我們放了一些只有粉絲才能發現的小彩蛋，我迫不及待想看到它們被發掘！」

「魔戒：洛汗人之戰」許多細節都與魔戒系列相互呼應。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」許多細節都與魔戒系列相互呼應。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」即將上映。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」即將上映。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」將再度重現驚心動魄的大戰。(華納兄弟提供)
「魔戒：洛汗人之戰」將再度重現驚心動魄的大戰。(華納兄弟提供)

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