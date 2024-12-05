唱了2年橫跨5大洲 泰勒絲「時代巡迴」將迎落幕

流行音樂天后泰勒絲「時代巡迴演唱會」即將落幕。（路透資料照片）

歷經近兩年時間，橫跨五大洲、超過150場的演出，流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)即將落幕。

這次巡演泰勒絲選了44首表演曲目，代表其職業生涯10個不同的「時代」，演唱會於2023年3月開跑，最終場將於8日在加拿大 溫哥華畫下句點。

這次巡演不僅打破銷售和觀眾人數紀錄，還產生了所謂的「泰勒絲經濟學」(Swiftonomics)，帶來驚人的經濟效益，甚至聯準會(Federal Reserve)都注意到這一現象。

對於許多親自前往演唱會，以及數百萬透過粉絲直播觀看的Swifties(泰勒絲粉絲名)而言，這次巡演也是幸福的象徵，不僅是欣賞泰勒絲精彩音樂生涯的一次機會，也慶祝了粉絲與她多年來一起經歷的旅程。

泰絲·包恩(Tess Bohne)從三個孩子的全職媽媽轉為專門直播泰勒絲演唱會的內容創作者，她表示：「現在我們有這個特別的特定時間聚在一起，聊聊演唱會，一起出去玩。對於一些人來說，這是他們的療癒方法。」

泰勒絲經常藏下彩蛋，讓粉絲享受尋找和破解的樂趣，在巡演期間，Swifties密切關注她的服裝可能隱含的意義，仔細分析驚喜歌曲和巧妙的改詞內容。

這一熱潮使許多應用程式(apps)應運而生，讓粉絲猜測和追蹤所有各式各樣的變化，甚至還有一款遊戲獎勵正確預測演唱會細節的粉絲，比如泰勒絲在演唱「Lover」時所使用的吉他顏色。

Eras Tour於亞利桑納州 格倫代爾(Glendale)拉起序幕，首先在美國巡演，之後陸續到南美、亞洲、英國和加拿大等地演出。

截至2023年年底，Eras Tour已經成為史上第一個總票房突破10億元的巡演，周邊商品的銷售也高達數億元，根據Pollstar報導，到12月8日巡演結束時，泰勒絲帶來的收益可能超過20億元。