擊敗泰勒絲、蕾哈娜 碧昂絲登告示牌「最偉大流行歌手」

「告示牌」揭曉該雜誌的21世紀最偉大流行樂歌手排名，碧昂絲拿下第一名寶座。(路透資料照片)

「告示牌」(Billboard)近幾個月逐步揭曉該雜誌的21世紀最偉大流行樂歌手排名，眾所矚目的冠軍人選終於在3日宣布，如同許多人所猜測，由碧昂絲 女王(Beyoncé)拿下第一名寶座。

Billboard寫到：「我們自8月底以來逐漸公布我們所挑選過去25年來最具流行音樂代表地位的歌手，碧昂絲奪得我們名單榜首的理由不可勝數，包括她25年來永不過時的專輯和單曲、對音樂產業的巨大影響、對其他歌手帶來的影響，以及作為歌手和表演者無與倫比的天賦。」

「但也許最重要的是她創造經典時刻的奇特能力，在她25年的超級巨星生涯中創造流行文化歷史上不可磨滅的作品，代表最重要的典型碧昂絲風格。」

碧昂絲過去分別在2003年、2014年獲得Billboard年度最佳流行歌手頭銜。

這次榜單她擊敗眾多頂尖歌手，第二名為泰勒絲 (Taylor Swift)，蕾哈娜(Rihanna)排名第三，榜上巨星包括Drake(第四名)、女神卡卡(Lady Gaga，第五名)、小甜甜布蘭妮(Britney Spears，第六名)；碧昂絲的老公Jay-Z排名第16。

碧昂絲目前已經是擁有最多葛萊美 獎(Grammy)的歌手，生涯共拿下32項葛萊美獎座，今年她憑藉專輯「Cowboy Carter」獲得11項提名，成為史上入圍最多葛萊美獎項的藝人，目前其生涯總共獲得99項提名，先前為88項與丈夫Jay-Z並列。

碧昂絲女王也是史上作品最暢銷的音樂人之一，一路以來獲得許多榮譽，她在2000年代和2010年代被許多媒體認定為十年來的最佳藝人，並且是美國唱片業協會(Recording Industry Association of America)2010年代十年認證最多的藝人，她的巨星影響力更是遍及音樂、文化、時尚等領域。

今年2月碧昂絲透過超級盃(Super Bowl)廣告宣布推出第八張錄音室專輯，當時她正發行單曲「16 Carriages」、「Texas Hold 'Em」，歌曲立即在網上引發迴響，專輯一出也掀起熱潮。