我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

「嬌娃2」穿比基尼遭嘲諷 黛咪用「懼裂」揮別容貌焦慮

記者陳建嘉／綜合報導
黛咪摩爾被譽為是明年奧斯卡影后大熱門。(路透資料照片)
黛咪摩爾被譽為是明年奧斯卡影后大熱門。(路透資料照片)

黛咪摩爾(Demi Moore)主演「懼裂」(The Substance)貢獻大膽全裸的精湛演技，被譽為是明年奧斯卡影后大熱門，她近期展開一連串宣傳，並登上外媒與另一影后楊紫瓊對談，回顧21年前演出「霹靂嬌娃2」大反派，說當時已經年過40歲，「那段穿比基尼的戲給了我莫大的壓力」。

黛咪摩爾近期接受「Interview」訪問，該媒體邀請楊紫瓊擔任客座記者訪問她，兩人在好萊塢闖蕩多年，一直被譽為演技派女神，黛咪新片「懼裂」探討容貌焦慮，提到讓她最為焦慮的一次，莫過於在「霹靂嬌娃2」演出，片中有段在沙灘上穿著比基尼奔跑的戲，當時依舊保持完美身材。

回顧當年，黛咪向楊紫瓊坦言，「我發現到了40歲，對我的批評變得更多，我拍了『霹靂嬌娃』，大家都在聊比基尼那段戲，聊我的外表有什麼改變，讓我覺得自己完全無地自容」。

雖然黛咪表示演出「霹靂嬌娃2」的過程很愉快，但外界對於她的身材、演技有諸多批評，甚至讓她拿下隔年金酸莓獎的最爛女配角，一度讓她陷入低潮，不過黛咪也以此當作動力，沉潛多年推出「懼裂」，她坦言在片中帶入不少自己真實的情緒，果然從坎城影展開始就大獲好評，更有望問鼎明年奧斯卡影后。

楊紫瓊 奧斯卡 坎城影展

上一則

甜茶化身巴布狄倫 自彈自唱彷彿搖滾詩人

下一則

王一博拍照大解襯衫釦子 快閃直播卻做「這件事」網傻眼

延伸閱讀

黛咪摩爾21年前比基尼戲成低潮 「我壓力很大」

黛咪摩爾21年前比基尼戲成低潮 「我壓力很大」
戲說從頭╱徐玄振帶愛犬和孔劉「談戀愛」秒變星媽卻演技失常

戲說從頭╱徐玄振帶愛犬和孔劉「談戀愛」秒變星媽卻演技失常
楊紫瓊罕見吐心聲：無法生育是這輩子最難過的事

楊紫瓊罕見吐心聲：無法生育是這輩子最難過的事
62歲楊紫瓊變身金髮夢露 被讚美出新高度

62歲楊紫瓊變身金髮夢露 被讚美出新高度

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說