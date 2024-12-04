奧斯卡季搶頭香 印度「你是我眼中的那道光」奪哥譚獎
奧斯卡獎季開跑，獎季第一個獎項美國哥譚獎（Gotham Awards）舉行頒獎典禮。印度女性電影「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）繼勇奪今年坎城影展評審團大獎後，再次搶下頭香、榮獲「最佳國際電影」大獎，照亮前進奧斯卡之路。
「哥譚獎」作為奧斯卡獎季的先發獎項，意在鼓勵國際獨立電影與新銳導演，入圍名單由影評、媒體、影展策展人等組成的委員會選出，得獎名單則由影視製作產業人士組成的獨立評審團進行評選。
「你是我眼中的那道光」導演帕亞爾卡帕迪亞是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼的女兒，曾在印度電影與電視學院學習電影導演。該片是她的首部劇情長片，也是30多年來首部挺進坎城並且獲獎的印度電影，獲得日本名導是枝裕和高度推崇，上月更特地邀請她出席東京影展座談。
電影全片在印度孟買拍攝，描述居住在孟買的3個女人的愛情與夢想的故事，導演卡帕迪亞以溫柔寫意的詩句和虛實交錯的影像，譜寫出城市女子的動人情誼，今晨與製片湯瑪斯哈基姆一同領獎時興奮直呼「能獲獎真是太棒了！」並一直感謝評審、發行商以及觀眾們，呼籲大家「馬上進戲院欣賞這部電影」。
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