我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

奧斯卡季搶頭香 印度「你是我眼中的那道光」奪哥譚獎

記者陳建嘉／綜合報導
「你是我眼中的那道光」拿下哥譚獎大獎。（圖／海鵬提供）
「你是我眼中的那道光」拿下哥譚獎大獎。（圖／海鵬提供）

奧斯卡獎季開跑，獎季第一個獎項美國哥譚獎（Gotham Awards）舉行頒獎典禮。印度女性電影「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）繼勇奪今年坎城影展評審團大獎後，再次搶下頭香、榮獲「最佳國際電影」大獎，照亮前進奧斯卡之路。

「哥譚獎」作為奧斯卡獎季的先發獎項，意在鼓勵國際獨立電影與新銳導演，入圍名單由影評、媒體、影展策展人等組成的委員會選出，得獎名單則由影視製作產業人士組成的獨立評審團進行評選。

「你是我眼中的那道光」導演帕亞爾卡帕迪亞是印度知名藝術家娜莉妮馬拉尼的女兒，曾在印度電影與電視學院學習電影導演。該片是她的首部劇情長片，也是30多年來首部挺進坎城並且獲獎的印度電影，獲得日本名導是枝裕和高度推崇，上月更特地邀請她出席東京影展座談。

電影全片在印度孟買拍攝，描述居住在孟買的3個女人的愛情與夢想的故事，導演卡帕迪亞以溫柔寫意的詩句和虛實交錯的影像，譜寫出城市女子的動人情誼，今晨與製片湯瑪斯哈基姆一同領獎時興奮直呼「能獲獎真是太棒了！」並一直感謝評審、發行商以及觀眾們，呼籲大家「馬上進戲院欣賞這部電影」。

「你是我眼中的那道光」導演帕亞爾卡帕迪亞（左）與製片湯瑪斯哈基姆一同領獎。（圖／...
「你是我眼中的那道光」導演帕亞爾卡帕迪亞（左）與製片湯瑪斯哈基姆一同領獎。（圖／海鵬提供）

印度 奧斯卡獎 入圍

上一則

助理顏值勝主子？丞磊被搶鋒頭、當空氣 粉絲喊開除

下一則

「魔法壞女巫」身障女星坐輪椅遭嘲笑 錄影片反擊歧視

延伸閱讀

羽球／印度一姐辛德胡剛摘金 又宣布月底結婚雙喜臨門

羽球／印度一姐辛德胡剛摘金 又宣布月底結婚雙喜臨門
安海瑟薇「無端被黑」感謝10年前「星際效應」導演暖舉

安海瑟薇「無端被黑」感謝10年前「星際效應」導演暖舉
「非常男人」奪哥譚獎最佳影片 「阿諾拉」意外空手而歸

「非常男人」奪哥譚獎最佳影片 「阿諾拉」意外空手而歸
第一年不發薪、還須付2.4萬 印度外送平台為何萬人搶應徵

第一年不發薪、還須付2.4萬 印度外送平台為何萬人搶應徵

熱門新聞

王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35
資深音樂人劉家昌。 (本報系資料照)

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

2024-12-03 09:29
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生