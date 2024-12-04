「魔法壞女巫」身障女星坐輪椅遭嘲笑 錄影片反擊歧視

瑪麗莎博德在「魔法壞女巫」中的角色成為網友攻擊與嘲笑的對象。（歐新社資料照片）

奇幻電影「魔法壞女巫」(Wicked)上映以來，大獲好評，不過劇中女演員瑪麗莎博德(Marissa Bode)靠著輪椅演出，飽受網友嘲笑，讓她決定挺身而出，為身障者出一口氣。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，無論戲裡、戲外都坐輪椅的博德，在「魔法壞女巫」劇中飾演女主角「艾法芭」(Elphaba)妹妹「涅莎蘿絲」(Nessarose)，結果電影上映後，她的角色成為網友攻擊與嘲笑的對象，讓她感覺不舒服，於是在抖音 (TikTok)錄製一支五分鐘影片反擊。

博德表示，網友要拿「涅莎蘿絲」的舉止或性格開玩笑，完全沒問題，因為角色是虛構，但身障絕非虛構：「歸根結底，我、瑪麗莎就是需要坐輪椅的身障者。」並反嗆網友：「當健康的陌生人把無法走路一事當成笑話來說，就是嘲笑而非玩笑。」

博德坦承，讓她最沮喪之處在於害怕表達立場：「值得慶幸的是，今天我從生活中認知到這些身障者的笑話都是出於無知。」並強調：「十年前我無法說出相同的話，因為擔心網路世界的我會受到這些言論的傷害。」

最後博德以「魔法壞女巫」拍攝過程學習的經驗向網友喊話：「我想說的是『魔法壞女巫』主題之一就是希望大家擁有相互傾聽與理解的能力，所以我真誠呼籲大家可以隨時隨地多加練習。」

報導指出，出生於威斯康辛州 馬佐馬尼(Mazomanie)的博德11歲不幸因車禍受傷無法步行，從此靠輪椅代步，不過少女時期開始熱中表演並進入洛杉磯 「美國音樂與戲劇學院」(American Musical and Dramatic Academy)就讀，在獲得「涅莎蘿絲」角色前，曾擔任課後藝術老師，對於大學畢業一年後受邀演出「魔法壞女巫」，博德感到無比的榮幸與好運。