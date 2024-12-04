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安海瑟薇曾「被黑」陷低潮 曝「星際效應」導演拯救史

記者陳建嘉／綜合報導
安海瑟薇曾在網上遭受惡意攻擊，經歷人生低潮。（路透資料照片）
安海瑟薇曾在網上遭受惡意攻擊，經歷人生低潮。（路透資料照片）

打造過無數經典的神導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)經典舊作「星際效應」(Interstellar)，今年邁入上映10周年，女主角安海瑟薇(Anne Hathaway)日前在IG發文，先是回味片中經典台詞「愛是唯一可以超越時間與空間的事物」，接著直言「如果沒有這部片，我的生涯會完全不同！」更將導演諾蘭形容為天使，講述在她人生低潮時期，諾蘭仍願意重用的一段佳話。

安海瑟薇雖曾以2013年「悲慘世界」(Les Miserables)拿下奧斯卡獎最佳女配角，聲勢如日中天，但隨之而來的卻是批評她耍大牌，讓網路上意外掀起一波惡意攻擊，不僅影響到她的生計，也大大打擊她的自信心。安海瑟薇表示：「當時很多人不願意給我演出機會，因為他們非常在意我在網路上的名聲並不好，而諾蘭完全不在意這些。」

雖然她不確定導演是否意在那場風波中支持她，但她也指出因為演出「星際效應」，才讓她的職涯沒有因網路風波而停滯，道出這部電影在她的生涯中有多麼重要，而這則貼文也獲得超過37萬粉絲按讚力挺。

「星際效應」由諾蘭擔綱導演，並找來弟弟強納森諾蘭(Jonathan Nolan)共同執筆劇本。針對故事中大量科幻背景的設定，他邀請到諾貝爾物理學獎得主基普索恩(Kip S. Thorne)，來擔任電影的科學顧問，為電影打造出令人信服的世界觀，讓觀眾更能投入其中。電影在全球叫好又叫座，不僅獲得5項奧斯卡獎提名，更締造超過6億美金的全球票房。

電影由馬修麥康納(Matthew McConaughey)、安海瑟威、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)及米高肯恩(MichaelCaine)主演，故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。電影雖已上映十年，仍不斷累積新的影迷，在IMDb電影網評分高踞8.7分，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。

克里斯多夫諾蘭當初不畏網路上的謾罵，選擇安海瑟薇演出「星際效應」。（圖／華納兄弟...
克里斯多夫諾蘭當初不畏網路上的謾罵，選擇安海瑟薇演出「星際效應」。（圖／華納兄弟提供）

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