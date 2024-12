美搖滾樂團鼓手家中猝逝 遺體腐爛疑遭2愛犬啃食

美國知名搖滾樂團「我的另類羅曼史」的前鼓手鮑伯布萊亞被發現陳屍於田納西州的住處,享年44歲。 (取材自X平台)

根據多家外媒報導,美國知名搖滾樂團「我的另類羅曼史」(My Chemical Romance)的前鼓手布萊亞(Bob Bryar)被發現於家中去世,因長期無人上門,遺體已經嚴重腐爛,且遭兩隻狗啃食,享年44歲。警方正在調查其死因,目前暫排除他殺嫌疑。據悉,布萊亞曾在2023年7月自曝想自殺,但為了母親、狗狗和朋友而選擇放棄

根據TMZ報導,布萊亞最後一次被目擊是在11月4日,此後再無人見過他。11月28日友人報案後,警方在其住處發現遺體,但遺體已腐爛且殘缺不全,推測是遭家中兩隻長期未餵養的愛犬啃食,目前這兩隻愛犬已被帶走安置。

警方表示,經現場檢查,屋內設備及陳設均無異常,未見入侵或掙扎跡象。雖排除外力介入可能性,但仍需法醫進一步解剖檢驗,以確定其真正死因。

布萊亞2004年加入「我的另類羅曼史」,取代創團鼓手,成為樂團的靈魂人物之一。他隨團錄製多首經典作品,如《Welcome to the Black Parade》、《I Don't Love You》等。2007年拍攝《Famous Last Words》音樂錄影帶時,不幸發生意外,導致三級燒傷,並因此中斷演出。2010年宣布退出樂團,轉而投入房地產 事業。