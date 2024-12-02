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史坦菲德情定NFL球星喬許艾倫 疑遭他前女友一句話暗諷

編譯徐薏茹／綜合報導
史坦菲德(圖)與NFL球員喬希艾倫分享訂婚好消息。(路透資料照片)
史坦菲德(圖)與NFL球員喬希艾倫分享訂婚好消息。(路透資料照片)

14歲時就因演出西部片「真實的勇氣」(True Grit)獲得奧斯卡最佳女配角提名的年輕女星海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)名花有主了。

現年27歲的史坦菲德與國家美式足球聯盟(NFL)水牛城比爾隊(Buffalo Bills)四分衛喬希艾倫(Josh Allen)兩人29日在Instagram發布求婚照片，分享訂情的好消息。

NFL也在X平台轉發該張照片，恭喜兩人訂婚；水牛城比爾隊的Instagram官方帳號也留言祝賀。

不過，艾倫的網紅前女友布列塔尼威廉斯(Brittany Williams)也許就不那麼祝福兩人訂婚的消息了。

眼尖的網友發現，威廉斯在自己Instagram一篇貼文的留言區中發表與艾倫有關的負面言論。

一名網友在威廉斯的一篇貼文中留言，問她是不是還沒「找到下一名職業運動員」。該網友指的是威廉斯過去和艾倫的戀情。

威廉斯曾和艾倫交往約七年，據稱她幾天後反擊該則留言，時間點恰好在艾倫宣布訂婚消息之後。

威廉斯犀利回覆：「幸運地是我的男友擁有一支球隊，而不是為球隊效力的球員。我不需要和另一個頭腦不靈敏的CTE(慢性創傷性腦病變)運動員在一起。」CTE是一種與頭部反覆受傷相關的疾病，據信許多美式足球運動員都曾為此疾病困擾。

目前尚無法證實威廉斯是否真的有新男友，以及她所說的球隊老闆身分是否屬實。但她堅持自己是清白的，否認曾發表該不當言論，聲稱帳號遭駭客入侵。

威廉斯在Instagram解釋：「我的帳號今天晚上被駭了幾次，正試著解決，如果有人有任何方法請告訴我。」原本的留言和她的回覆似乎已經刪除。

史坦菲德與NFL球員喬希艾倫(圖)分享訂婚好消息。(路透資料照片)
史坦菲德與NFL球員喬希艾倫(圖)分享訂婚好消息。(路透資料照片)

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