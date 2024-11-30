「獅子王」前傳揭血緣秘密 木法沙、刀疤竟不是親兄弟？

「獅子王：木法沙」裡，木法沙和後來反目的刀疤一開始是情如兄弟的好夥伴。(圖／迪士尼提供)

2019年真實版「獅子王」曾締造影史最賣座動畫電影的佳績，目前即將推出前傳「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King），故事將聚焦年幼的木法沙原本是一隻被遺棄的幼獅、歷經苦難，直到遇到了塔卡（後來的刀疤），一隻富有同情心的獅子，也是皇室血統的繼承人，展開了冒險旅程。刀疤首次亮相是在1994年動畫「獅子王」中，被描繪成木法沙狡猾而野心勃勃的弟弟，不過前傳揭開木法沙與刀疤的關係，原來並非「親兄弟」！

其實早在「獅子王」故事創造初始，工作人員就對血緣問題做了深入研究，製片曾表示，刀疤和木法沙不太可能是親兄弟，因為獅群的習性是獅王老去時，會有新的公獅向老獅王發出挑戰，一旦新公獅成為獅王，他會殺死所有的寶寶，確保自己不被威脅並讓自己的血緣能夠延續。如果獅群裡同時有兩頭公獅存在，牠們的地位也會極不平等。

所以王國顧問山魈拉飛奇在講述木法沙的傳奇時，就告訴木法沙的後代，「這是一隻生來就沒有高貴血統的獅子的故事，一隻將永遠改變我們生活的獅子，一隻將塑造我們命運的獅子」。

「獅子王」一直是最受歡迎的IP之一，動畫1994年問世後全球票房高達10.84億美元，成為當年票房最高的電影，並獲得奧斯卡 歌曲和配樂獎，後來衍生出包括舞台劇 和劇集多項作品。2019年推出真實版「獅子王」，則斬獲了16.6億美元的票房。

「獅子王」故事靈感來自於莎士比亞(William Shakespeare)的「哈姆雷特」（Hamlet），劇情敘述一隻名叫辛巴的幼獅即將繼承父親木法沙的榮耀國王位，但他的叔叔刀疤一直嫉妒木法沙，為了奪取王位，刀疤設計謀害了木法沙，還讓辛巴展開流亡生涯，但在狐獴丁滿和疣豬彭彭的幫忙下，辛巴平安長大，最終了解了自己的責任，並重回榮耀國拿回他的王位。