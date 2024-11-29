觀影說劇／娜歐蜜拍驚悚片險崩潰 要粉絲「別對她笑」

娜歐蜜史考特的俐落金髮是參考好友克莉絲汀史都華。（圖／CATCHPLAY+提供）

以笑到發寒的微笑詛咒驚悚片「微笑（Smile）」最新續集「微笑2（Smile 2）」，由「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）飾演被恐怖微笑纏身的當紅歌手「絲凱萊莉」，車禍傷後復出的她即將展開全球巡迴演唱會，但過去的創傷與陰影卻跟著一張張不寒而慄的笑臉重新找上她，她必須在崩潰邊緣保持理智，才有機會戰勝詛咒。

片中娜歐蜜史考特除了以出色唱跳實力演活偶像歌手，更以瀕臨瘋狂的突破性演技詮釋多場高難度驚恐場面，充滿情緒張力的精采演出，讓影評與觀眾刮目相看，不過對她來說可是吃盡苦頭，她說：「拍這部片真的讓人精疲力盡，我這輩子從來沒這麼累過。這是我做過最困難的事情，但我就是要把自己逼到絕境，因為這就是我追求的創作過程。」

而對於「微笑2」打破續集魔咒獲得好口碑，娜歐蜜非常開心，但也提醒粉絲不要太入戲，她笑說：「我可以好好坐下來跟你聊天氣、食物、甚至是你的奶奶，但拜託不要衝著我笑，我是個很容易受驚嚇的人，要是我本能反應出拳揍人怎麼辦？那樣可就不好了。」

而主角絲凱萊莉的俐落金短髮造型，娜歐蜜史考特透露其靈感來自曾一起在新版「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）合作的好友克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），她說：「雖然克莉絲汀是我的朋友，但她仍是你會拿來當參考的時尚指標。」