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21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

編譯徐薏茹／綜合報導
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

「告示牌」（Billboard）近期公布21世紀最偉大流行樂歌手排名，天后泰勒絲（Taylor Swift）排名第二。至於誰才是21世紀最偉大流行樂歌手第一名，Billboard則還在賣關子，但粉絲普遍認為是碧昂絲（Beyoncé），因為她尚未出現在榜單上。

碧昂絲是「告示牌」第一名嗎？大家都在猜。(路透資料照片)
碧昂絲是「告示牌」第一名嗎？大家都在猜。(路透資料照片)

緊隨泰勒絲之後的是蕾哈娜（Rihanna，第3名）、德瑞克（Drake，第4名）、女神卡卡（Lady Gaga，第5名）、「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears，第6名），與泰勒絲有許多恩怨的肯爺（現改名Ye）則排名第7。

榜單上的歌手還包括小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）、愛黛兒（Adele）、亞瑟小子（Usher）等人。

Billboard編輯漢娜·戴利（Hannah Dailey）在公布泰勒絲排名的文章中如此寫到，「憑藉所有使她與眾不同的特質」，泰勒絲成功地「以強而有力的吸引力引領文化潮流，儘管她的鄉村音樂起步晚了八年，她仍成為全球最無庸置疑的頂尖流行歌手之一。」

不過戴利也預期泰勒絲未獲得第1名的結果會引發反彈，「網路上可能會因為她距離第一名只有一步之差而掀起爭論，這恰恰是泰勒絲影響力的另一個證明，但無論如何，她的排名不應該讓Swifties（泰勒絲粉絲群）難過太久，特別是考慮到她在千禧年的起步有多晚。」

今年對泰勒絲來說也是輝煌的一年，2月她成為首位四度贏得葛萊美（Grammy）年度專輯獎的歌手，並被「時代」（TIME）雜誌選為「2023年度風雲人物」；截至今年10月，富比世（Forbes）雜誌估計她的淨資產達16億元，是最富有的女性音樂人。引起廣大迴響、極度成功的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）也即將落幕，這是史上票房收入最高的巡迴演唱會；4月發行的最新專輯The Tortured Poets Department成為首張在串流平台Spotify單日播放量突破3億次的專輯。

泰勒絲 富比世 碧昂絲

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