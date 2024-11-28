海洋奇緣2影評一面讚 有望破「冰雪2」票房紀錄

奧莉伊卡拉瓦爾侯（左）、巨石強森將「海洋奇緣2」夏威夷世界首映變成歡唱場。(圖／迪士尼提供)

迪士尼 賣座動畫續作「海洋奇緣2」(Moana 2)近日上映，感人的親情元素依舊維持前作水準，搭配上絕美動畫，還有曲曲動聽的全新歌曲，讓不少影評人及媒體看完給予高度好評。而為半神人毛伊（Maui）獻聲、獻唱的巨石強森 (Dwayne Johnson)也在日前首映會受訪時鼓吹歡唱場，要影迷一起跟著唱，外媒也初估北美首周票房有望將有1.35億美元，打破「冰雪奇緣2」(Frozen II)的1.25億，但仍遜色於今年「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)，預計也將對同檔兩部大片「魔法壞女巫」(Wicked)、「神鬼戰士II」(Gladiator II)造成威脅。

該片上周於夏威夷 檀香山風景絕美的卡波利舉行世界首映，為「莫娜」獻聲、如今已成婷婷玉立美少女的奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auli'i Cravalho）和巨石強森盛裝出席，還有玻里尼西亞合唱團表揚太平洋島民們的美聲獻唱。另外也與喜願基金會等婦幼公益單位合作，讓無法前往影院觀賞本片的孩童們，在迪士尼執行長巴布艾格與巨石強森等人的親自帶領下，也能體驗電影的神奇魅力。

倫敦首映除了獻聲主角與幕後團隊繼續出席，更在O2體育館設計五光十色「海洋奇緣」主題的無人機燈光展，搭配主題曲「Beyond」等三首本集原創歌曲，造勢規模壯觀無比！巨石強森在首映紅毯上受訪時，更鼓吹大家在觀看本片時，直接隨著歌曲引吭高歌，就是要把每場放映都變成歡唱場！

首映後的外媒首波影評也高度盛讚：「足以和首集並駕齊驅，另一段情感充沛又劇力萬鈞的海洋之旅，動畫成果絕美至極！」「太愛本集了！動畫美不勝收、故事精彩絕倫，歌曲音樂更是動聽！」「既爆笑又感人，原始角色強勢回歸！」