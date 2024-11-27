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狄卡皮歐被「配婚」傳要娶第58任的26歲女友

記者陳建嘉／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐今年沒有新作品，專心退居幕後。(路透資料照片)
李奧納多狄卡皮歐今年沒有新作品，專心退居幕後。(路透資料照片)

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)日前歡度50歲生日，雖然他對年輕美艷模特兒的喜好絲毫未改，更傳出他絕對不結婚、不願意被套牢，這麼多年至少有57任女朋友，總是被外界揶揄「只要女友超過25歲就要分手」、「狄卡皮歐唯一的堅持」，但最近網友竟主動幫他「配婚」，瘋傳他與26歲超模女友維多莉亞伽里蒂(vittoria ceretti)已經祕密訂婚，傳出伽里蒂甚至帶著求婚戒，震驚各界。

但是相關的人士駁斥這些訊息，表示一切都是網路謠言，但除非是狄卡皮歐本人親口證實，否則都是謠言。

外媒瘋傳，狄卡皮歐似乎這次是遇到真愛了，他前幾天開慶生派對，和義大利的26歲超模伽里蒂你儂我儂，兩人交往邁入一年，即便伽里蒂已有過一段婚姻，狄卡皮歐也非常愛她，也不像以往一樣，過了25歲就分手。

一開始，狄卡皮歐與伽里蒂訂婚的消息由爆料網站DeuxMoi爆出，就連「每日郵報」等大媒體都爭相報導，雖然雙方暫時未有回應，而網友已經深信兩人訂婚，更有網友留言：「李奧終於玩夠，50歲要結婚。」也有網友猜測是因為女友懷孕，讓狄卡皮歐考慮真的要結婚，「我還想知道小孩的顏值一定超高」。不過，不少網友唱衰恐怕在女方30歲前就離婚。

對於外界的評價，狄卡皮歐早前曾被友人透露，他其實非常渴望一段「成熟且穩定」的感情，對於被貼上「情場浪子」標籤感到無奈。如今若訂婚傳聞屬實，代表他終於如願以償，迎來人生新階段。不過，對於此消息，男女雙方目前尚未正面回應。

身材火辣的26歲超模維多莉亞伽里蒂，是李奧納多的現任女友。(取材自Instagr...
身材火辣的26歲超模維多莉亞伽里蒂，是李奧納多的現任女友。(取材自Instagram)

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